Yeni Qualcomm Snapdragon 690 Yonga Setinin Özellikleri Neler?





Qualcomm, 5G ağlarını destekleyen ilk 6 serisi Snapdragon mobil yonga setini duyurdu. Snapdragon 690, 8nm üretimine dayanıyor. Snapdragon 675'in halefi olan bu yeni yonga seti X51 modem ile geliyor. Bu yonga seti, Qualcomm’un 5G'yi “dünya çapındaki tüketiciler için daha uygun fiyatlı” yapma amacının bir parçasıdır. HMD, LG, Motorola, Sharp, TCL ve Wingtech'in ilerleyen zamanda bu yeni yonga setini çalıştıran cihazlar duyurması bekleniyor.

Yeni Qualcomm, Snapdragon 690 Yonga Seti

Qualcomm, Snapdragon 865 ve 765G gibi üst seviye 7 serisi ve 8 serisi 5G yonga setlerinde görülen mmWave desteğini de dahil etmeye karar vermiş. Snapdragon 675'e kıyasla %20 daha yüksek CPU hızları ve %60 daha yüksek grafik performansı bekleyebilirsiniz.

Yeni yonga setlerinin getirdiği tek şey 5G değil. 4K @ 30fps'de HDR video kaydını destekliyor ve 192MP'ye kadar hareketsiz görüntüleri destekliyor. Ayrıca video kodlamasında yeni bir gelişme yapıldığı da söylenmiş. Bu yonga setine sahip cihazlarda bir video parça parça ele alınarak düşük bant genişliği durumlarında yüksek kaliteli videolar izlemek mümkün olacak.

Bu yonga setini kullanan cihazlarda daha yüksek yenileme hızlı ekranlar görebileceğiz. Snapdragon 690, FHD+ çözünürlüğünde 120hz ekran desteği sunuyor ve Hızlı Şarj 4+'a kadar uyumluluğu var. Bu yonga seti ayrıca Qualcomm’un FastConnect 6200 sisteminde bulunan Wi-Fi 6 sunuyor.

ARCSOFT adında yeni bir beşinci nesil AI Motoru da var; Ultra geniş, geniş ve telefoto kameralar arasında yakınlaştırma yaparken geçişleri yumuşatan yeni bir ARCSOFT özelliği sunulmuş.