



Asus ROG Phone III hakkında şu ana kadarki bilgiler sınırlıydı, ancak lansman yaklaştıkça daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor. Bugün güvenilir bir sızıntı kaynağı cihazın bir görüntüsünü ve bazı önemli özelliklerini paylaştı.

Asus ROG Phone III'ün İlk Görüntüsü ve Özellikleri

Söylentilere göre, Asus'un bir sonraki amiral gemisi oyun telefonu, bir Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirilecek. Cihaz 144Hz yenileme hızına sahip 6,59 inç FHD+ OLED panele sahip olacak. Ayrıca 16GB RAM'i ve 30W hızlı şarj destekli devasa 6.000 mAh pili bulunacak.

Ve geleneğe uyarak, bu yeni ROG Phone da normalden daha yüksek saat hızlarında çalışan bir Snapdragon 865 yonga seti bulunduracak. Ana Kryo 585 çekirdeğinin, CPU'nun standart sürümündeki 2.84 GHz saat yerine 3.09 GHz'de çalışacağı belirtiliyor.

Görüntülere gelince, bir resmi render posteri ve arka yüzünün bir fotoğrafı var. Ön kısımda herhangi bir kesik veya delik bulunmuyor ve üstte ve altta simetrik çerçeveler göze çarpıyor, arkada ise desenli cam kapak, ortada LED ROG logosu ve son olarak yatay kamera düzeni önceki ROG Phone II'ye oldukça benziyor.

Bununla birlikte, kamera modülü şimdi biraz farklı bir şekilde ve eskisinden biraz daha dışarıda görünüyor. Ayrıca iki yerine üç kamera yerleştirmek için uzatıldığı düşünülüyor ve bu sefer normal ve ultra geniş kameralara ek olarak bir telefoto kameraya sahip olacağına dair tahminler var.

Bununla birlikte, sızıntı 9.85 mm kalınlık ve 240g ağırlığa işaret ettiğinden, çok ağır bir cihaz olacağını belirtelim. Gelişmiş soğutma ve devasa bataryayı düşündüğünüzde aslında hala başarı sayılabilir.

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