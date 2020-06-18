



Akıllı telefonların tasarımı son birkaç yılda neredeyse hiç değişmemiş olsa da, sürekli artan gizli bir değişken var: Bugün gittikçe artan ağırlıkları. Evet, cihazların kendileri önemli ölçüde büyüdü, ancak ağırlıkları neredeyse pratik olmaktan uzaklaşıyor. Peki telefonlar bugün neden çok ağır?

Telefonlar Neden Çok Ağır?

İşleri biraz basitleştirmek için Apple ve Samsung amiral gemilerine odaklanacağız: ve orijinal iPhone'dan Galaxy S20'ye kadar ilerleyeceğiz.

İlk birkaç iPhone modelinde ağırlık 133 ila 140 gram arasında sabit tutuldu. iPhone 4'ün metal ve cama geçerek cesur bir tasarımla gelmesine rağmen fazla ağırlaşmaması ilginçti. Öte yandan Samsung, ilk Galaxy S'i 2010'da piyasaya sürüldüğünde çok daha hafif bir cihaz çıkardı. iPhone 3GS'yi Samsung Galaxy S ile karşılaştırırsak göreceğiz ki Galaxy S, daha büyük bir ekrana sahip olmasına ve genel olarak daha büyük bir cihaz olmasına rağmen yaklaşık 30 gram daha hafiftir.

Bu farkın ardındaki ana suçlu ekran. iPhone 3GS bir LCD panele sahipken, Galaxy S AMOLED teknolojisini kullandı. AMOLED'in çalışması için bir arka ışık gerekmediğinden (pikseller tek tek ışık yayar) önemli ölçüde daha ince ve daha hafif ekranlar üretilebiliyor. Galaxy 3G'nin tamamen plastik tasarımının aksine, iPhone 3GS’in ön panelinin etrafında metal çerçeve da var.

2012 iki şirket için ağırlık açısından önemli bir yıl oldu. Apple, iPhone 5'in alüminyum tasarımı ile ağırlığı 112 gramda tuttu. Aynı yıl Samsung Galaxy S III, daha büyük bir bataryaya sahip daha büyük bir cihaz olarak geldi ve 133 gramda ile çok daha ağırdı. Batarya telefonların ağırlığını artıran ana unsurlardan biridir. Apple ekran boyutunu dört inçte tuttu ve pil de daha küçük bir kapasitede olduğundan cihaz dolayısıyla daha hafif yapıda oldu.

Bir sonraki değişim Galaxy S5'in arkada plastik kullandığı ve büyük eleştiri aldığı 2014-2015 civarında geldi. Samsung bazı şeyleri değiştirmeye karar verdı ve sonraki modelde cam / metal tasarıma geçti (Galaxy S6). İlginç bir şekilde ağırlık 145'ten 138 grama geriledi, ancak bunun için pil kapasitesinden kırpılmıştı (S5, 2.800 mAh ve S6, 2.550 mAh) oldu. Ancak sonuç olarak Galaxy S6'nın pil ömrü zayıf bir noktada kaldı.

Akıllı Telefon Ağırlıkları Artmaya Başlar

iPhone 5'ten iPhone 6'ya geçerken ekran boyutunda 4'ten 4.7 inçe büyük bir sıçrama yapıldı. Daha büyük ekranın enerji tüketimi ile başa çıkmak için pil kapasitesi de artırıldı. Akıllı telefonların ağırlığının giderek artması trendi işte burada başladı.

2017, akıllı telefon tasarımında bir başka devrim yılıydı ve Apple yine ön plandaydı. Şirket kendi cam sandviç tasarım versiyonunu yaptı. iPhone X'i ortaya çıkardı ve çentiği dünyada popüler kıldı. Ancak ağırlığa bakarsak her şey bundan sonra yokuş aşağı gitti. Tüm akıllı telefonlar cam ve metal sandviç tasarımını benimsedi ve daha da büyüyüp ağırlaşmaya devam ettiler. Sadece Apple ve Samsung değil, her marka telefon ağırlaştı!

Akıllı Telefonlar Neden Durmadan Ağırlaşıyor?

Ekran boyutu yıllar boyu büyümeye devam edince ortaya büyük ve daha ağır cihazlar çıktı. Cam ve metal ağırlıklı olduklarından ağırlıklarının azalması neredeyse imkansızdır. Piller de kapasite tarafında genişleyince onlar da ağırlığa büyük katkı yaptılar.

Ve gelecek akıllı telefonlar da ağır olmaya devam edecek gibi görünüyor. Geleceğin telefonu Samsung Galaxy Fold 276 g ağırlığında ve onun rakibi Huawei Mate X 295 gram ile daha da ağır.

Geçmişte tüm şirketler telefonlarını daha küçük ve daha hafif hale getirmeye çalışıyordu. Şimdi tam tersi bir trend var. Belki de tarih bir kez tekerrür edecek.

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