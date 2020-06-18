



Xiaomi, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max'i piyasaya sürdü. Her iki telefon da kamera tarafındaki ufak değişiklik dışında aynı özelliklere sahipler. Redmi Note 9 Pro ile yol alanlar için bazı ipuçları ve püf noktaları paylaştık.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nun İpuçları ve Püf Noktaları

Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max ile karşılaştırıldığında fiyat avantajına sahip. Bu cihazla yaşadığınız deneyimi daha da iyi hale getirmek için her Redmi Note 9 Pro kullanıcısının bilmesi gereken kullanışlı özelliklere göz atın.

Redmi Note 9 Pro'da Reklamları Devre Dışı Bırakmak

Redmi Note 9 Pro'daki reklamları devre dışı bırakmak için Ayarlar> Şifreler ve Güvenlik> Gizlilik> Reklam Hizmetleri'ne gidin ve Kişiselleştirilmiş reklam önerilerini devre dışı bırakın.

Redmi Note 9 Pro'da Karanlık Mod

Redmi Note 9 Pro'da karanlık modu etkinleştirmek için, açılır menüyü açın ve Karanlık modu seçin. Aynı şekilde Ayarlar> Ekran> Karanlık moda da gidebilirsiniz.

Ağ Hızını Görmek

Redmi Note 9 Pro kullanıcıları gerçek zamanlı ağ hızını kontrol edebilir (hem mobil hem de Wi-Fi ağları için kullanılabilir). Etkinleştirmek için Güvenlik uygulaması> Ayarlar> Veri Kullanımı> Ağ Hızını Göster'e gidin.

RAM Kullanımını Görmek

Redmi Note 9 Pro'da ne kadar RAM tüketildiğini kontrol etmek için Ayarlar> Ana Ekran> seçeneğine gidin ve Bellek Durumunu Göster'i etkinleştirdiğinizde cihaz son uygulamalar menüsünde gerçek zamanlı RAM tüketimini göstermeye başlayacaktır.

Cep Modu

Telefonunuzu cebinizde veya kılıfta muhafaza ederken dokunma sorunları mı yaşıyorsunuz? Bu sorunu çözmek için cep modunu etkinleştirin. Bunu yapmak için Ayarlar> Ekranı Kilitle'ye gidin ve Cep Modu / Pocket Mode'u seçeneğini etkinleştirin.

Game Turbo

Redmi Note 9 Pro'da Game Turbo'ya erişmek veya kullanmak için Ayarlar> Özellikler > Game Turbo'ya gidin ve daha iyi bir oyun deneyimi yaşamak için Game Turbo ayarlarını kullanarak oynamak istediğiniz oyunu seçin ve Oyun Hızını Artır deyin.

İkinci Kullanıcı Profili

Redmi Note 9 Pro'da ikinci bir profil oluşturmak için Ayarlar> Özellikler> bölümüne gidin ve ikinci alan'ı etkinleştirin. Bu menüde, farklı hesaplara sahip uygulamalar indirebilirsiniz ve bu profili ikincil bir cihaz olarak kullanabilirsiniz.

Çift Uygulama

Redmi Note 9 Pro'da iki Facebook veya WhatsApp uygulaması kullanmak için Ayarlar> Uygulamalar> Çift Uygulama'ya gidin ve çift uygulama oluşturmak istediğiniz uygulamayı seçin.

Miracast

Redmi Note 9 Pro'nun ekranını Miracast desteğiyle televizyona yansıtmak için Ayarlar> Bağlantı ve Paylaşım> Yayınla'ya gidin ve etkinleştirin. Sorunsuz bir yayın işlemi için televizyonun ve akıllı telefonun aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

Tam Ekran Görünüm

Redmi Note 9 Pro'da hareket tabanlı gezinmeyi etkinleştirmek için Ayarlar> Ek Ayarlar> Tam Ekran Görünüm'e gidin.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum