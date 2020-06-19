



Apple'ın bu yıl dört iPhone 12 modeli açıklaması bekleniyor. Giriş seviyesi sürümün 5.4 inçlik bir ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Bu özel model, yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone SE'den daha kompakt olacak gibi görünüyor.

5.4 inç iPhone 12, 2020 iPhone SE'den Kompakt Olacak

2020 iPhone SE'nin 4.7 inçlik bir ekranı var ve fiyatı 399$. Bu bütçe dostu model geçen yıl 699$ fiyat etiketi satışa çıkan iPhone 11 ile aynı çipe sahip olsa da, tek bir arka kameraya, Face ID yerine fiziksel bir ana düğmeye ve amiral gemisi modellerine göre daha düşük su direncine sahip. iPhone SE'nin boyutuna yakın ancak daha modern tasarım isteyenler için Apple'ın bir sürprizi daha olacak.

Peki, iPhone SE'nin 4.7 inçlik bir ekranı varken, 5.4 inçlik iPhone 12 nasıl daha kompakt olacak? Daha önce de belirtildiği gibi, iPhone SE, önemli miktarda yer kaplayan bir home düğmesine ve ayrıca tıknaz bir üst çerçeveye sahil ve çentikli değil. Öte yandan, iPhone 12'nin muhtemelen daha ince ince çerçeveleri ve iPhone 11'den daha küçük bir çentiği olacak (yine de 2020'ye göre dev bir çentik olacak).

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA — EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020

Görünüşe göre tüm iPhone 12 modelleri OLED ekranlara ve yeni A14 Bionic çipine sahipler ve 5G bağlantısı standart olacak. Başlangıç ​​fiyatı muhtemelen 649$ ile 749$ arasında olacaktır.

iPhone SE'nin iyi bir satış yakaladığı ve piyasada premium kompakt telefonlara dair bir eksiklik olduğu göz önüne alındığında, 5.4 inç iPhone bir parça heyecan yaratabilir.

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