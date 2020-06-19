



Babalarıyla sıkı sıkıya büyüyenlerin toplumda suç işleme oranı az ya da okulda ve işte kötü performans göstermesi daha düşük ihtimaldir. Babalar Günü babaları onurlandırmakla ilgili ve babaların toplumumuzdaki önemini vurgulamımızı sağlıyor. Aşağıda teknoloji tarafında en iyi babalar günü hediyelerini bulacaksınız.

En İyi Babalar Günü Hediyeleri

Ayarlanabilir Standlı Amazon Echo Show 5

Görüntülü görüşmeleri destekleyen kullanışlı bir akıllı asistan

Echo Show'un 5.5 inçlik ekranı ve video görüşmeleri desteği sayesinde sadece babamınızla uzun mesafelerden iletişim kurmakla kalmaz, aynı zamanda babanızın internete kolayca erişmesini sağlarsınız.

Alexa akıllı asistan yerleşiktir ve sezgisel konuşma komutlarını ve soruları anlayabilir, bu da teknolojiyle az meraklı babalar için bile iyi haber. Bunlardan çok daha fazlasını sunma yeteneğine sahip.

Fitbit Charge 4 kondisyon ve aktivite takibi

Dahili GPS, kalp atış hızı izleme, uyku takibi ve daha fazlası

Spor odaklı (ya da sadece sağlık bilincine sahip) babalar için Babalar Günü hediyeleri söz konusu olduğunda, bir fitness tracker birden fazla şekilde faydalı olabilecek harika bir hediyedir.

Fitbit Charge 4, akıllı telefon bildirimleri ve kontrolleriyle birlikte yalnızca saat ve tarih gibi akıllı saat özellikleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda genel olarak bir fitness bandıdır ve daha sağlıklı ve daha aktif bir yaşam tarzına olanak tanır. Charge 4 ayrıca, rehberli programlar, egzersizler, kişiselleştirilmiş bilgiler ve daha fazlasını sunan 90 günlük ücretsiz Fitbit Premium ile birlikte gelir.

Audio-Technica AT-LP60XBT-BK

Muhteşem bir vinil pikap

Bu güzel vinil pikap, yüksek kaliteli kablosuz ses için Bluetooth desteği ile birlikte gelir, böylece hoparlörlere kablosuz olarak bağlanabilir veya birlikte verilen çift RCA kablosuyla kablolu bağlantı sağlanabilir. Anti-rezonanslı, alüminyum döküm plaka ile tamamen otomatiktir.

Samsung Galaxy Watch

Şık ve özelliklerle dolu bir akıllı saat

Samsung Galaxy Watch, birçok babaya hitap edecek havalı, asla eskimeyecek bir tasarıma ve beklenen tüm akıllı saat özelliklerine sahip. Aynı zamanda suya dayanıklı ve askeri standartlarda bir tasarıma sahip. Tüm bunlar, bir işadamı için olduğu kadar açık havada yürüyüş yapmayı seven bir baba için de uygundur.

Skullcandy Jib Plus kablosuz earbuds

Müzik, podcast'ler ve çağrılar için kullanışlı kulak içi Bluetooth kulaklıklar

Skullcandy Jib Plus cebe koyulabilirdir ve su sıçramasına karşı dayanıklıdır, şarjla 6 saate kadar pil ömrü sunar, fiyatına göre harika ses çıkarabilir ve bir mikrofona sahiptir. Babanız bas sese çok önem vermiyor ve Bluetooth bağlantısının nasıl kurulacağını biliyorsa tartışmasız en iyi Babalar Günü hediyeleri arasındadır.

Anker kablosuz telefon şarj standı

Bir pakette iki hediye

Bu Anker kablosuz şarj cihazı, iş babaları için harika bir Babalar Günü hediyesidir. Video görüşmelerde ya da video izlerken kullanılmak üzere stand görevi görür.

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