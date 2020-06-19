En İyi Galaxy Watch Uygulamaları





Samsung Gear uygulamaları arasında olan fitness uygulamaları Samsung Health, SmartThings, Samsung Flow, Samsung Pay ve diğer Samsung uygulamaları yeni giyilebilir cihazlarda oldukça iyi çalışır. Galaxy App Store'da bulunan bazı daha ilginç uygulamalar var. İşte onlar.

SPOTIFY

Her müzik aşığı için olmazsa olmaz bir uygulama. Spotify, geniş bir şarkı kütüphanesine sahip popüler bir müzik akışı hizmetidir. Samsung ve Spotify arasındaki anlaşmadan sonra, yeni Galaxy Watch da dahil olmak üzere herhangi bir Samsung Gear giyilebilir cihazda ilk altı ay boyunca ücretsiz oldu.

UBER

Türkiye'deki durumu şüpheli olsa da en iyi taksi paylaşım uygulaması. Uber uygulaması iki yıl önce Gear saatlere geldi ve o zamandan beri kullanıcıların taksi rezervasyonu yapmalarına yardımcı oluyor.

HERE WEGO

Here WeGo, yeni şehirlerde yol bulmanızı sağlayan tek navigasyon uygulamasıdır. Size kesin rotalar vererek bilinmeyen şehirleri keşfetmenizi kolaylaştırır.

FLIPBOARD

En iyi haber okuma uygulaması Flipboard, Samsung akıllı saatinde mevcuttur. Dünyadaki güvenilir web sitelerinden tüm son dakika haberlerini veya diğer önemli haberleri okuyun.

TWITTER TRENDLERİ

Bir Twitter kullanıcısı mısınız ve ünlü kişilerden tüm tweetleri almak mı istiyorsunuz? Sonra Twitter Trend uygulaması sizin için en uygunudur.

UNDER ARMOUR CONNECTED FITNESS SUITE

Under Armour Connected Fitness Suite'i günlük hedeflerinize ulaşmada mükemmel bir fitness uygulaması olarak kullanabilirsiniz. Düzenli uyku, kondisyon, aktivite ve beslenmenizi izleyebilirsiniz.

FIND MY CAR

Arabamı Bul her kullanıcı için vazgeçilmezdir. Bu uygulama nerede bıraktığınız farketmeksizin aracınızı kolayca takip etmenize yardımcı olacak.

CAMERA ONE

Uygulama, güzel görüntüler yakalamak ve video kaydetmek için tasarlanmıştır. Gear S3 Frontier ve Gear S3 Classic saatlerinden tanıdık gelebilir. Camera Gear uygulaması ücretsizdir.

FACER

Facer uygulamasının geniş kütüphanesinden şık saat kadranları indirebilirsiniz. Bu uygulama ilk olarak Android Wear saatlerine çıktı ve daha sonra Tizen destekli giyilebilir cihazlara geldi. 15.000'den fazla saat kadranı var.

BMW Connected

BMW Connected uygulaması ile akıllı saat üzerinden aracınızı kontrol edebiliyorsunuz. Ancak SIM kart kullanımı nedeniyle hükümetin ekstra ücret talep etmesi üzerine BMW uygulamayı Türkiye'den çekti.

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