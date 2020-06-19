



2020 Apple Worldwide Geliştiriciler Konferansı önümüzdeki hafta başlıyor. Etkinlik sadece çevrimiçi yapılacak ve diğer birçok gelişmenin yanı sıra, şirketin ayrıca etkinlik sırasında iOS 14'ü göstermesi de bekleniyor. Tanınmış bir sızıntı kaynağına göre Apple'ın iOS işletim sisteminde bir isim değişikliği yapmaya hazırlanıyor.

iOS İsim Değiştirmeye Hazırlanıyor İddiası

Jon Prosser, Apple'ın iPhone OS adına geri döneceğini söylüyor. Akıllı telefonunun ilk üç versiyonunda Apple, iPhone OS'i kullanmıştı. Ancak mobil işletim sistemi 2010'da iOS olarak yeniden adlandırıldı.

Ancak iOS sadece iPhone'da değil, iPod Touch'ta da çalışıyor. Ayrıca 2010'dan 2018'e kadar iPad'lere de güç verdi, ta ki geçen yılki WWDC sırasında iPad'lere özel bir işletim sistemi duyurulana kadar.

iPhone OS İsmi Diğer Apple İşletim Sistemleriyle Daha İyi Uyum Sağlar

Apple'ın neden orijinal isme geri döndüğü çok açık değil, ancak şirket farklı cihazlardaki işletim sistemleri için daha farklı bir adlandırma şemasına sahip olmak istiyor olabilir. Sonuçta, Mac bilgisayarlar macOS çalıştırıyor ve iPad şimdi iPadOS ile geliyor. Benzer şekilde, Apple Watch Serisi watchOS ile birlikte geliyor ve Apple TV, tvOS'u çalıştırıyor.

iPhone OS. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020

Apple'ın akıllı telefon işletim sisteminin bir sonraki versiyonunda özellikler açısından büyük bir yükseltme yapmayacağı biliniyor. Bunun yerine, Apple kararlılığa, kaliteye ve performansa öncelik verecek. Elbette bu durum yeni özellikler elde etmeyeceği anlamına gelmiyor ve çevrimdışı Siri kullanımı, entegre çevirmen işlevi, yeni Fitness uygulaması ve bir AR uygulaması iOS 14'ün yeni özellikleri arasında.

Bu ayki önizlemenin ardından iOS 14 veya iPhone OS, iPhone 12 ile birlikte sonbaharda piyasaya sürülecek.

iPhone OS'in yanı sıra Apple'ın Mac'lerde Arm çiplere geçişi onaylaması ve yeni iMac, AirPods Studio ve AirTags gibi yeni ürünleri tanıtması bekleniyor. WWDC öncelikle yazılım merkezli bir etkinlik olduğundan şirket muhtemelen iPadOS 14 ve watchOS 7'yi de duyuracak.

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