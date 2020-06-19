



Spotify ve Warner Bros., çizgi roman hayranlarına, favori süper kahramanları içeren heyecan verici yeni podcast'ler sunmak için ortaklık kurdu. Müzik yayını hizmeti, abonelerine özel DC Comics podcast'leri sunacağını açıkladı.

Spotify, Özel DC Comics Podcast'leri Sunuyor

Warner Bros. ile yapılan bu yeni çok yıllı ortaklık ile DC evrenindeki ikonik karakterlere odaklanılacak. Spotify, Warner Bros. Studio'nun zamansız dev koleksiyonundaki başlıkları ele alan bağımsız, süper kahraman podcast serileri sunacağını belirtti.

Spotify ise burada sadece bir dağıtım platformu rolünü oynayacak. Ortaklık ile ilgili iş ve stratejiyi ise Warner Bros. yönetecek. Duyuruda ayrıca DC Universe'ün süper kahramanlarına dair bu podcast'lerin Blue Ribbon Content tarafından oluşturulacağı belirtildi ve programlama tarafında Spotify ile işbirliği yapılacağı doğrulandı.

Spotify bu özel DC Comics podcast'lerini yayınlamanın yanı sıra, bölümlerin pazarlamasından, reklamından ve dağıtımından da sorumlu olacak. DC Comics hayranları için epey heyecan verici olduğuna şüphe olmayan bu gelişme, sadece Warner Bros. ve DC'deki mevcut karakterler ve franchise'larla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda yeni, orijinal karakterler ve hikayeleri de içerecek.

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