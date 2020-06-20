



"Asus ZF" adlı bir telefonun Geekbench testi ortaya çıktı ve böylece yaklaşan Asus ZenFone 7'nin bazı özellikleri görülmeye başlandı. Test edilen telefon Android 10 çalıştırıyor ve 16GB'lık bir bellek içeriyor. Samsung Galaxy Note 20 serisinin 16GB RAM'li bazı varyantları olması bekleniyor, bu yüzden teorik olarak bu kadar büyük miktarda RAM'e sahip bir ZenFone 7 modeli mümkün. Muhtemel olup olmadığı ise başka bir hikaye. Anakart listesinin altındaki kodda telefonun Snapdragon 865 Mobil Platform tarafından güçlendirileceğini belirten "kona" yazıyor. Bu Qualcomm'un en üst düzey yonga setidir.

Asus ZenFone 7 Geliyor, İşte Özellikleri

Asus'un ZenFone 7'yi piyasaya sürmeyi planlaması sürpriz değil; Şubat ayındaki Qualcomm basın bülteninde Asus ZenFone 7'den Snapdragon 865 yongaseti ile çalışan bir telefon olarak bahsedilmişti.

ZenFone 6 geçen yıl 25 Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Cihazda 1080 x 2340 çözünürlüğe ve 19,5:9 en boy oranına sahip 6,4 inç LCD ekran bulunuyor. Telefon, 6GB bellek ve 64GB depolama ile donatılmış durumda. Diğer seçenekler arasında 6GB RAM / 128GB depolama alanı, 8GB RAM / 256GB depolama alanı ve 12GB RAM / 512GB depolama alanı var. Arkadaki çift kamera "döner kamera" özelliğine sahip 48 MP ana lensin yanında 13MP ultra geniş lens içeriyor. Devasa 5000mAh pil ise etkileyici.

Asus ZenFone 7, önceki ZenFone modellerinde olduğu gibi Türkiye'de de satışa sunulacak.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum