



WhatsApp kullanıcıların daima akıllı telefonlarında aradığı bir uygulama. İyi haberse bu mesajlaşma uygulaması aracılığıyla Galaxy Watch Active cihazınız üzerinden de mesaj gönderip alabilirsiniz. Ne yazık ki WhatsApp uygulaması Samsung akıllı saatlerinde doğrudan mevcut değildir. Hatta diğer saatlerde, örneğin Apple ve Android saatler gibi, bile görmek zor. Yeni Samsung Galaxy Watch Active & Active 2'de WhatsApp'ı kullanmanın bir yolu var. İşte adımlar.

Galaxy Watch Active ve Active 2'de WhatsApp Kullanmak

İlk olarak, Galaxy Watch Active veya Active 2'nizi Android veya Apple akıllı telefonunuzla eşleştirin.

Eşleştirmek için Galaxy Wearable uygulamasını Play Store veya iOS App Store'dan indirmeniz gerekir. Şimdi uygulamayı açın ve akıllı saatinizi seçin ve Bluetooth kullanarak eşleştirin.

Şimdi akıllı telefonunuza WhatsApp'ı indirin (eğer yoksa) ve giriş yapın. Şimdi eşleştirilen akıllı telefondaki Wearable uygulamasını açın ve Bildirimler seçeneğine dokunun. Burada, Bildirimleri yönet seçeneğini göreceksiniz. Şimdi WhatsApp seçeneğini görene kadar aşağı kaydırın. Uygulamanın önündeki düğmeye basarak açık konuma getirin. Hepsi bu. Şimdi tüm WhatsApp mesajlarınızı Watch Active ve Active 2 cihazınıza almaya hazırsınız. Gelen tüm mesajları okumak için ana ekranda soldan sağa kaydırın. WhatsApp mesajlarını saat içinden cevaplayabilir veya silebilirsiniz.

Not: Galaxy Watch Active veya Active 2'nizde sessize almadığınız kişilerden veya gruplardan mesajlar almaya devam edersiniz. Bu nedenle WhatsApp'ınızda bazı kişileri veya grupları sessize alırsanız, saatinizde sürekli rahatsız edilmezsiniz.

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