



Honor, Honor 30 Lite'ı 4 veya 5 Temmuz'da küresel pazarlarda satışa çıkaracak. Bu cihaz Honor 30 Youth Edition'ın isim değiştirmiş versiyonu olacak. Şirketten aslında Honor 30 Lite hakkında hiçbir söz gelmedi ancak güvenilir Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station sayesinde artık tüm özelliklere sahibiz.

Honor 30 Lite Özellikleri: 90 Hz Ekran, Dimensity 800 ve Daha Fazlası

Tipster'a göre Honor 30 Lite, Dimension 800 SoC olarak bilinen MediaTek MT6873'e sahip olacak, yani 5G desteğini bulunacak.

Honor 30 Lite, 2400×1080 piksel çözünürlükte 6.5 inç 90Hz'lik bir ekrana sahip olacak ve EMUI 10.1 ile birlikte Android 10 çalıştıracak. Tabii Google hizmetleriyle birlikte gelmeyecek.

Fotoğraf tarafında Honor 30 Lite'da toplamda dört kamera bulunacak – 16MP selfie kamerası ve arkada ise 48MP ana kamerası bulunacak. Ayrıca ultrawide ve makro / derinlik birimleri de olacak. Bunlar sırasıyla 8MP ve 2MP çözünürlük sunacaklar.

Tüm cihaza güç vermesi beklenen 4000 pil, 22W ile şarj olacak. Bu özellikler birkaç gün önce tam olarak aynı özelliklerle sızan Huawei Enjoy 20 Pro'yu hatırlatıyor, tek istisna ağırlık – 192 gramdaki Honor 30 Lite, Enjoy 20 Pro'dan 10 gram daha ağır.

Enjoy 20 Pro aslında Çin'deki çevrimdışı pazar için yeniden isimlendirilmiş bir Huawei Enjoy Z 5G.

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