



Samsung geçtiğimiz aylar da, Galaxy A70 modeli için Android 10 tabanlı OneUI 2.0 güncellemesini ülkemiz için yayınlamıştı. Fakat bu güncellemeyle telefonlar kullanılamaz hale geliyordu. Samsung'un bu güncellemeyi hazırlarken telefonda şarj ve ekran kontrolü görevlerini üstlenen iki farklı PCB'den birisini söylentilere göre Android 10 güncellemesine eklemeyi unuttuğu iddia edilmişti. Bu güncellemeyi yükleyenlerin telefonunu boot edemediği şeklinde geri bildirimler gelince, firma doğal olarak güncellemeyi geri çekmişti.

Samsung Galaxy A70 Modeli için Android 10 Güncellemesi Yeniden Yayınlandı

Samsung, Android 10 tabanlı, OneUI 2.0 güncellemesini bugünden itibaren Sri Lanka bölgesinde yeniden dağıtmaya başladı. Güncelleme, One UI 2.0'ın yeni navigasyon hareketleri, yeniden tasarlanmış kamera kullanıcı arayüzü, dahili ekran kaydedici, tek elle kullanım modunu etkinleştirmek için yeni hareketler, dijital refah, karanlık mod vb. gibi tüm yeni özellikleri Samsung Galaxy A70'e getiriyor. Güncelleme OTA aracılığıyla dağıtıldığı için tüm ülkelerde ki cihazlara ulaşması Temmuz ayını bulabilir. Ülkemizde ki telefonlara ne zaman geleceğine dair şu anda net bir bilgi bulunmamakta. Güncelleme ile ilgili gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.