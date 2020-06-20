



WhatsApp, hangi platformu kullanırsanız kullanın, her cihazda önemli bir uygulamadır. Bu eğilim artık tüm kullanıcıların WhatsApp Messenger'a ihtiyaç duyduğu giyilebilir cihazlarda da görülüyor. Samsung Gear giyilebilir cihazlar, bu en önemli sosyal medya uygulamasını destekleyen birkaç cihazdan biridir. Yeni Samsung Galaxy Watch'lar da WhatsApp Messenger'ı destekliyor.

Samsung Galaxy Watch'ta WhatsApp Kullanmak

Büyük dosya boyutu nedeniyle WhatsApp'ı Samsung'un Galaxy App Store'unda görmüyor olabilirsiniz. Bu yüzden Android Wear OS ve Apple Watch'lar bile hala resmi bir uygulamaya sahip değil. Şimdi bu uygulamayı yeni Galaxy Watch'ta nasıl kullanabileceğinizden bahsedelim.

Samsung Galaxy Watch'ta WhatsApp'ı kullanmak için bazı basit adımları izlemeniz yeterli olacak. Verilen adımları takip etmesi kolaydır ve tüm yeni WhatsApp mesajlarını ana ekranda almaya başlayabilirsiniz.

Başlamak için, önce Galaxy Watch'unuzu akıllı telefonunuzla eşleştirin. Bunu yapmak için Play Store veya App Store'dan Wearable uygulamasını indirin ve giriş yapın. Her iki cihazı başarıyla eşledikten sonra aşağıdaki adımları izleyin.

Cihazınızda Ayarlar -> Bildirimi Yönet'e gidin. Burada, WhatsApp uygulamasının bildirimini etkinleştirin. WhatsApp hesabınızı saatinize bağlayın. Uygulamayı başarıyla etkinleştirdiyseniz gelen mesajları görmek için ana ekrana gidin ve sola kaydırın. Artık tüm metin mesajlarınızı ve desteklenen diğer gelen dosyaları okuyabilirsiniz.

Bu adımları uyguladıktan sonra, mesajlarınız Samsung Galaxy Watch akıllı saatinizin ana ekranında görünecektir, ekranı sol tarafa kaydırarak okuyabilirsiniz. Galaxy Watch'tan WhatsApp mesajları okuyabilir, yanıtlayabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum