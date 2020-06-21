Apple Watch Ekran Koruyucuları





Apple Watch'unuzda ekran koruyucu fikri başta biraz gereksiz görünebilir. Ancak, Apple Watch'unuzu muhtemelen her yere çarpıp takacağınızı düşünürseniz çizilmelere eğilimli olacağı fark edeceksiniz. Tıpkı bir telefon gibi, ekran koruyucu da Apple Watch'unuzdaki ekranı korumanın en iyi yollarından biridir. İşte Apple Watch Series 5'iniz için en iyi ekran koruyucuları.

Kasa ve ekran koruyucu:

i-Blason kasa ve ekran koruyucu (44mm)

Üst düzey koruma için bir cam ekran koruyucu ve TPU tampon kasa ile gelir. Kasa, ekranın çizilmesini veya patlamasını önlemek için Apple Watch'a kolayca yapışır. Ekran koruyucusu sadece 0.3mm kalınlığındadır, yani dokunmatik ekranın hassasiyetine hiçbir şekilde müdahale etmez. Amazon'da 13 $

Kalite altılı paket:

ArmorSuit ekran koruyucu (40mm)

Çizilmeye karşı dayanıklı ve kendi kendini onaran film malzemesinden üretilen ArmorSuit ekran koruyucusu zamanla sararmaz. 6'lı pakette geldiğinden, biri biraz kirlenir veya çizilirse, diğerlerine geçmek kolaydır. Film ayrıca güneşe maruz kalmaya dirençli olarak tasarlanmıştır, böylece Apple Watch ekranınız kristal berraklığında kalır. Amazon'da $ 9.87

Ömür boyu garanti:

LK ekran koruyucu (40mm)

Bu esnek yapılı TPU ekran koruyucu Apple Watch'taki ön camın çoğunu mümkün olduğunca kapsayacak şekilde kavisli kenarlara sahip. Artı, oleofobik kaplaması var ve parmak izlerine karşı dayanıklı, bu nedenle Apple Watch ekranınızı kullanırken parmak izi görmezsiniz. Amazon'da 15 $

Anti-kabarcık yapılı:

RhinoSkin ekran koruyucu (44mm)

Harika bir cam koruyucu daha. RhinoSkin ekran koruyucuyu yerleştirirken kabarcık oluşmasından endişe etmezsiniz. Islak uygulama tekniği sayesinde filmi doğru açıya getirene dek yeniden konumlandırabilirsiniz. RhinoGear kurulumdan önce Apple Watch'unuzu iyice temizlemeniz için bir mikrofiber temizlik bezi bile sunar. Amazon'da 7 $

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