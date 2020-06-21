En İyi Küçük Telefonlar





Şu anda dünyanın en iyi küçük telefonlarından bazılarının listesini oluşturduk. Bu telefonlar 6 inç veya altı ekranlarla geliyorlar. Küçük ekranlı telefonların avantajı kolay taşınabilir olmaları ve de ele tüy kadar hafif gelmeleridir.

iPhone SE (2020)

En iyi küçük telefon (ve en ucuz telefonlardan biri)

Ekran: 4.7 inç LCD (1334×750) | İşlemci: A13 Bionic | RAM: 3 GB | Depolama / Genişletilebilir: 64GB, 128GB, 256GB / Hayır | Arka kamera: 12MP geniş (ƒ / 1.8) | Ön kamera: 7MP (ƒ / 2.2) | Ağırlık: 148 gr

Artısı Çok uygun fiyatlı Hızlı A13 Bionic performans Fiyatı için mükemmel kamera Kablosuz şarjı destekler

Eksisi Büyük çerçeveleri.



Samsung Galaxy S10e

Satın alabileceğiniz en kompakt amiral gemisi

Ekran: 5.8 inç OLED (2160×1080) | İşlemci: Snapdragon 855 | Bellek: 6 GB, 8 GB | Depolama / Genişletilebilir: 128GB, 256GB / Evet | Arka kamera: 12MP geniş (ƒ / 1.5, ƒ / 2.4); 16MP ultra geniş (ƒ / 2.2) | Ön kamera: 10MP geniş (ƒ / 1.9) | Ağırlık: 149 gr | Pil ömrü (Saat: Dakika): 9:21

Artısı İnanılmaz ekran Kompakt tasarım Kulaklık jakı

Eksisi Kameralar daha iyi olabilirdi Pil ömrü orta karar



iPhone 11 Pro

En iyi premium küçük iPhone

Ekran: 5.8 inç OLED (2436×1125) | İşlemci: A13 Bionic | RAM: 4 GB | Depolama / Genişletilebilir: 64GB, 256GB, 512GB / Hayır | Arka kamera: 12MP geniş (ƒ / 1.8); 12MP ultrawide (ƒ / 2.4); 12MP 2X telefoto (ƒ / 2.0) | Ön kamera: 12MP (ƒ / 2.2) | Ağırlık: 187 gr | Pil ömrü (Saat: Dakika): 10:24

Artısı Muhteşem OLED ekran şimdi daha parlak A13 Bionic CPU en hızlısı Gece Modu ile gelen üçlü kameralar En uzun pil ömürlü iPhone

Eksisi 64GB baz depolama alanı



Samsung Galaxy S9

Şimdi daha ucuz küçük amiral gemisi

Görüntü: 5.8 inç AMOLED (2960×1440) | İşlemci: Snapdragon 845 | RAM: 4 GB | Depolama / Genişletilebilir: 64GB, 128GB, 256GB / Evet | Arka kamera: 12MP geniş (ƒ / 1.5, ƒ / 2.4) | Ön kamera: 8MP (ƒ / 1.7) | Ağırlık: 164 gr | Pil ömrü (Saat: Dakika): 10:52

Artısı Parlak, canlı ekran Geniş pil ömrü Kulaklık jakı içerir

Eksisi AR Emoji epey kasvetli Bixby kullanışlı değil



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