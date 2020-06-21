En İyi Küçük Telefonlar

Şu anda dünyanın en iyi küçük telefonlarından bazılarının listesini oluşturduk. Bu telefonlar 6 inç veya altı ekranlarla geliyorlar. Küçük ekranlı telefonların avantajı kolay taşınabilir olmaları ve de ele tüy kadar hafif gelmeleridir.
iPhone SE (2020)
En iyi küçük telefon (ve en ucuz telefonlardan biri)
Ekran: 4.7 inç LCD (1334×750) | İşlemci: A13 Bionic | RAM: 3 GB | Depolama / Genişletilebilir: 64GB, 128GB, 256GB / Hayır | Arka kamera: 12MP geniş (ƒ / 1.8) | Ön kamera: 7MP (ƒ / 2.2) | Ağırlık: 148 gr
- Artısı
- Çok uygun fiyatlı
- Hızlı A13 Bionic performans
- Fiyatı için mükemmel kamera
- Kablosuz şarjı destekler
- Eksisi
- Büyük çerçeveleri.
Samsung Galaxy S10e
Satın alabileceğiniz en kompakt amiral gemisi
Ekran: 5.8 inç OLED (2160×1080) | İşlemci: Snapdragon 855 | Bellek: 6 GB, 8 GB | Depolama / Genişletilebilir: 128GB, 256GB / Evet | Arka kamera: 12MP geniş (ƒ / 1.5, ƒ / 2.4); 16MP ultra geniş (ƒ / 2.2) | Ön kamera: 10MP geniş (ƒ / 1.9) | Ağırlık: 149 gr | Pil ömrü (Saat: Dakika): 9:21
- Artısı
- İnanılmaz ekran
- Kompakt tasarım
- Kulaklık jakı
- Eksisi
- Kameralar daha iyi olabilirdi
- Pil ömrü orta karar
iPhone 11 Pro
En iyi premium küçük iPhone
Ekran: 5.8 inç OLED (2436×1125) | İşlemci: A13 Bionic | RAM: 4 GB | Depolama / Genişletilebilir: 64GB, 256GB, 512GB / Hayır | Arka kamera: 12MP geniş (ƒ / 1.8); 12MP ultrawide (ƒ / 2.4); 12MP 2X telefoto (ƒ / 2.0) | Ön kamera: 12MP (ƒ / 2.2) | Ağırlık: 187 gr | Pil ömrü (Saat: Dakika): 10:24
- Artısı
- Muhteşem OLED ekran şimdi daha parlak
- A13 Bionic CPU en hızlısı
- Gece Modu ile gelen üçlü kameralar
- En uzun pil ömürlü iPhone
- Eksisi
- 64GB baz depolama alanı
Samsung Galaxy S9
Şimdi daha ucuz küçük amiral gemisi
Görüntü: 5.8 inç AMOLED (2960×1440) | İşlemci: Snapdragon 845 | RAM: 4 GB | Depolama / Genişletilebilir: 64GB, 128GB, 256GB / Evet | Arka kamera: 12MP geniş (ƒ / 1.5, ƒ / 2.4) | Ön kamera: 8MP (ƒ / 1.7) | Ağırlık: 164 gr | Pil ömrü (Saat: Dakika): 10:52
- Artısı
- Parlak, canlı ekran
- Geniş pil ömrü
- Kulaklık jakı içerir
- Eksisi
- AR Emoji epey kasvetli
- Bixby kullanışlı değil
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