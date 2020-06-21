



Eğer, kullandığınız iPhone'nun sol üst kısmında yer alan durum çubuğunda "dönen çark" işareti görüyorsanız, bu durumda telefonunuz veri transferi (indirme, dosya alma/gönderme vb.) yapıyor demektir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda muhtemelen bu sorunu hızlıca çözmek isteyeceksiniz, çünkü çalışmaya devam ettiği sürece cihazınızın pil ömrünü kısaltabilir. Hadi bu sorunu nasıl çözebiliriz beraber bakalım.

iPhone'da Durum Çubuğundaki Dönen Simge

Bazı kullanıcılar bir iOS güncellemesinden sonra bu sorunu fark etmeye başladığını belirtti. Bazı kullanıcılar bunun bir casus yazılım olduğunu dahi düşündüler. Bu işaret bir casus yazılım DEĞİLDİR ve kullandığınız iPhone'dan hiçbir şeyi kaldırmanıza gerek yoktur.

Apple firmasın bu durum için açıkladığı bilgilere göre, durum çubuğundaki bu simge “kablosuz senkronizasyonu veya diğer ağ etkinliğini gösterir. Bazı üçüncü taraf uygulamalar da etkin bir işlemi göstermek için simgeyi kullanabilir.” Bu dönen simge sürekli görünüyorsa bir şeyler hatalı davranıyor olabilir. Bu simgeyi nasıl durduracağınızı aşağıda sizler için açıkladık.

1-iPhone'unuzu güncelleyin. Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidin ve kullanılabilir bir güncelleme varsa İndir ve Yükle'ye dokunun.

2-Arka planda çalışan uygulamaları ve programları kapatmaya zorlayın. iPhone'unuzda home düğmesi varsa, home düğmesine iki kez basın. Cihazınızda home düğmesi yoksa ana ekranınızın altından yukarı doğru hızlıca kaydırın. Bu eylem son kullanılan uygulamaları görüntüler. Tüm uygulamaları hızlıca yukarı kaydırın.

3- Bazı kullanıcılar Siri'yi açmanın bu sorunu durduracağını belirtmiştir. Siri'yi başlatın ve çalışır hale getirin. iPhone'unuzda home düğmesi varsa, bu tuşa basılı tutun. iPhone'unuzda (iPhone X veya üstü) home düğmesi yoksa, yan düğmeyi basılı tutun, ve Siri'den bir şey talep edin. Herhangi bir şey olabilir. Burada amaç Siri'yi çalıştırmak ve sorunun giderilip, giderilmediğini kontrol etmek.

4-Telefonunuzda Siri kullanımı devre dışı bırakılmışsa, Ayarlar kısmından Siri'yi aktif edebilirsiniz.

5-Cihazınızı yeniden başlatın. Bunu yapmak için Ayarlar> Genel> Kapat'a giderek telefonunuzu kapatabilirsiniz.

6-Etkinse Hey Siri'yi devre dışı bırakın. Ayarlar> Siri ve Arama'ya gidin ve Hey Siri'yi kapatın.

7-Arka planda çalışan uygulamaların yenilenmesini engelleyin bunun için, Ayarlar> Genel> Arka Plan Uygulaması Yenilemeyi kapatın

8-iPhone'unuzu yeniden başlatmaya zorlayın. Farklı iPhone modelleri bunu yapmak için farklı adımlar gerektirir. -iPhone'unuzda home düğmesi varsa (iPhone 6s ve önceki modeller), Apple logosunu görene kadar home ve Yan düğmelerini birlikte en az 10 saniye basılı tutun. -iPhone 7 modeli için: Apple logosunu görene kadar Yan ve ses kısma düğmelerini en az 10 saniye basılı tutun -iPhone 8, iPhone X ve sonraki modeller için: Ses açma ve ardından ses azaltma düğmelerine basın ve bırakın, ardından Apple logosunu görene kadar Yan düğmeyi en az 10 saniye basılı tutun.

