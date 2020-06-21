Paslanmaz Çelikten Apple Watch Kayışları





Yani paslanmaz çelik ve safir Apple Watch'u kullandınız. Bunu kendim yaptım ve dayanıklılıktan bahsetmemek için görünümü ve çok yönlülüğü seviyorum. Bu güzelliğe sadece eski bir grup koymak istemezsin, değil mi? Saatinizi yukarı veya aşağı giydiriyor olsanız da, şık kalmanız gerekir. Ayrıca grubun donanımının parlak gümüş kasaya uymasını da istersiniz. İşte paslanmaz çelik Apple Watch ile mükemmel giden saat bantları için en iyi seçeneklerden bazıları.

Şık mükemmellik:

Apple Milanese Loop

Milanese Loop, Apple'ın sunduğu başarılı bir seçenek. Etkileyici görünüyor ve paslanmaz çelik yapısı saate mükemmel bir şekilde uyuyor. Bu kayış her şeyle beraber gider.

Apple'da 99 $

Amazon'da 80 $

Best Buy'da 80 $

Milanese Loop alternatifi:

MCORS Milanese Loop

Apple'ın Milanese Loop kayışının birinci sınıf kalite olduğuna şüphe yok ancak fiyatı da öyle. Bu kayış ise neredeyse aynı hissiyatı veriyor ve farklı renklere sahip. Dahası ise Amazon'da 13 $ 'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Konik şıklık:

WFEAGL Leather Band

WFEAGL'in kayışı daha zarif bir görünüme sahip. Apple Watch gibi tıknaz bir saatı zarif hale getirmenin en iyi yolu. Farklı kıyafetler için birkaç farklı renkte satın alabilirsiniz. Amazon'da 17 $

Kişiliğinizi gösterin:

CASETiFY Apple Watch Band

CASETiFY, tarzınızı gerçekten göstermenizi sağlayan bir Apple Watch kayışı. Boyutunu, rengini ve farklı tasarım seçeneklerini seçebilirsiniz. En eğlenceli kayışlardan biri.

İnce zarafet:

Nomad Steel Band

Nomad, sağlam dayanıklılığı rafine stille birleştirerek mükemmel bir iş çıkarıyor. Sadece daha büyük 42 / 44mm Apple Watch'lar ile uyumlu bir kayış ve yüksek dereceli paslanmaz çelik ile geliyor. Fiyatı 120 dolar.

Egzotik ahşap:

Ottm Apple Watch band

Tamamen farklı bir şey istiyorsanız, bu göz kamaştırıcı gerçek ahşap Apple Watch kayışını seveceksiniz. Samimi, doğal ahşabın ve yüksek teknolojili üretimin bir birleşimini sunuyor. Özellikle Gabon Zebrawood'u sevdik. Amazon'da 40 $

Daha ucuza en iyi deri:

Clockwork Synergy Dapper Collection

Yüksek kaliteli derinin görünümünü ve hissini seviyor ancak premium bir fiyat ödemek istemiyorsanız, Clockwork Synergy'den gelen Dapper Collection'ı satın alın. Harika görünüyorlar ve Amazon'da 45 $.

Trend:

Fastgo Bracelet Apple Watch Band

Tamamen farklı bir görünüm için Fastgo'nun bu bilezik tarzı Apple Watch kayışına göz atın. Modaya uygun bir bileklik ve çeşitli renklerde geliyor. Amazon'da 17 $

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