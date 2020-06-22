



Bu makalede Walkie Talkie sorunlarınızı Apple Watch'unuzda nasıl düzeltebileceğiniz açıklanmaktadır. Walkie Talkie uygulaması saatiniz üzerinden gerçek zamanlı olarak sesli sohbetler yapmanızı sağlar. Walkie Talkie iletişim için eğlenceli ve hızlı bir yol sunar ve kullanımı basit ve kolaydır. Ancak bazen arkadaşlarınızla konuşmaya çalışırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Uygulama çalışmayı durdurabilir.

Apple Watch'ta Walkie Talkie Çalışmıyor, Çözümü Nedir?

İlk olarak, Apple’ın Walkie Talkie ve FaceTime (Walkie Talkie bir FaceTime özelliğidir) sunucularının çalışır durumda olduğundan emin olalım. Potansiyel sunucu kesintileri Walkie Talkie hizmetleriyle ilgili sorunlara yol açabilir. Bunu kolayca kontrol edebilirsiniz:

iOS, iPadOS veya macOS cihazınızda bir web tarayıcısı açın.

Apple Destek Sistemi Durumu sayfasını ziyaret edin.

Walkie Talkie hizmetini bulun.

Yeşilse, çalışır durumdadır ve sorunun sizin tarafınızda olduğu anlamına gelir.

Kırmızı ise kapalı ve çevrimdışı demektir. Apple sorunu düzeltecektir.

2. Saatinizi ve telefonunuzu güncelleyin. Apple Watch'unuzun ve iPhone'unuzun watchOS ve iOS'un en son sürümünü kullandığından emin olun. Önce telefonunuzu, ardından saatinizi güncellediğinizden emin olun. Nasıl güncelleyebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Birinci adımda, önce kablosuz olarak güncelleyebilirsiniz: Cihazınızda Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye dokunun. Bu güncellemeleri kontrol edecektir. Mevcut bir güncelleme varsa, ekrandaki talimatları izleyin.

önce kablosuz olarak güncelleyebilirsiniz: Cihazınızda Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye dokunun. Bu güncellemeleri kontrol edecektir. Mevcut bir güncelleme varsa, ekrandaki talimatları izleyin. Bilgisayarınızı kullanarak cihazınızı da güncelleyebilirsiniz. iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes veya Finder'ı açın ve ekrandaki talimatları izleyin.

İkinci adımda , iPhone'unuzu kullanarak saatinizi güncelleyebilirsiniz: iPhone'unuzda Watch uygulamasını açın ve ardından Genel> Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

, iPhone'unuzu kullanarak saatinizi güncelleyebilirsiniz: iPhone'unuzda Watch uygulamasını açın ve ardından Genel> Yazılım Güncelleme'ye dokunun. Ayrıca doğrudan da güncelleyebilirsiniz. Saatinizde Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

Apple Watch güncellemelerini yükleyemiyorsanız bu makaleye bakın.

Walkie-Talkie'nin çalışması için FaceTime gereklidir. Hem sizin hem de arkadaşınızın:

iPhone'da FaceTime yüklü olmalıdır. iPhone'unuzda FaceTime yoksa Walkie Talkie uygulamasını göremeyebilirsiniz. Uygulamayı sildiyseniz, yeniden indirip yükleyebilirsiniz,

FaceTime'ı cihazınızda açın. Bunu Ayarlar> FaceTime'a giderek yapabilirsiniz ve çalıştığını kontrol edin.

Walkie-Talkie uygulaması saatinizde yok mu? Aşağıdakileri yapın:

Walkie-Talkie uygulamasını görmüyorsanız. Walkie-Talkie uygulamasını Apple Watch'unuzdan silmiş olabilirsiniz.

Saatinizde App Store uygulamasını açın.

Arama alanına dokunun ve uygulamayı aratın.

Bulut simgesine dokunun.

Ardından uygulamayı indirin ve yükleyin.

Walkie-Talkie davetiyesi göndermeye veya almaya çalışırken sorun yaşıyorsanız, lütfen FaceTime ayarlarının doğru yapıldığından emin olun. Ayrıca iPhone'unuzda Ayarlar> FaceTime'a gidin ve FaceTime iletişim kısmında e-posta adresinizin seçili olduğundan emin olun.

Ayrıca davetiyeyi yeniden göndermeyi de deneyebilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Saatinizde Walkie Talkie uygulamasını açın.

Kişiyi sola kaydırın.

Sil'e dokunun.

Ardından davetiyeyi tekrar gönderin.

Tarih ve saat ayarlarının doğru yapıldığından emin olun.

iPhone'unuzda Ayarlar> Genel> Tarih ve Saat'e gidin. Her şey doğru görünüyor mu? “Otomatik Olarak Ayarla” seçeneğini açmanızı tavsiye ederiz.

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