



Apple Watch ekranınızın üstünde kırmızı bir nokta göründüğünü mü fark ettiniz? Bunun ne anlama geldiğini merak ediyorsanız bu makalede saat ekranının üst kısmında beliren kırmızı noktanın ne anlama geldiğini açıklayacağız.

Apple Watch'taki Kırmızı Nokta Ne Anlama Geliyor?

Apple Watch ekranının üstünde birkaç durum simgesi görüntülenir. Kırmızı nokta sembolü watchOS'a ait bu durum simgelerinden biri. Bu simgeler bir olayın gerçekleştiğini bildirmek için tasarlandılar; örneğin Uçak modu etkinleştirildiğinde bir uçak simgesi ekranın üst kısmında görüntülenecektir.

Kırmızı Nokta Sorunu

Saat ekranına ait üst kısımda görünen kırmızı nokta bir bildirim göstergesidir, okunmamış bir ileti aldığınızda kırmızı nokta aktif hale gelir ve size bir bildiriminiz olduğunu ifade eder. Aşağı kaydırarak bildirimi görüntüleyebilir ve okuyabilirsiniz ve bildirim listenizi açabilirsiniz. Bu işlemi yapıp bildirimlerinizi açtığınız zaman kırmızı nokta kaybolacaktır.

-Gelen bildirime dokunarak açabilir ve yanıt verebilirsiniz.

-Bildirimleri sola hızlıca kaydırarak ve X düğmesine dokunarak silebilirsiniz.

Saatinizdeki bildirimleri kapatırsanız, aynı anda telefonunuzdaki bildirimlerde kapanacaktır.

Bildirimler Ayarları

Apple Watch ile iPhone'unuzu yanınıza almanıza gerek kalmadan bildirimlerinizi Apple Watch üzerinden görebilirsiniz. İki cihaz arasında gerekli bağlantı doğru şekilde yapıldıktan sonra Apple Watch varsayılan olarak iPhone'unuza gelen bildirimleri yansıtır. Ancak bu ayarı isterseniz değiştirebilirsiniz:

-iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını açın.

-Saatim'e gidin ve ardından Bildirimler'e dokunun.

-Bildirim ayarlarını özelleştirmek için bir uygulama seçin.

-Çoğu uygulamanın iki seçeneği olacaktır. “iPhone'umu Yansıt” veya “Özel” i seçebilirsiniz. Özel'e dokunursanız bildirimleri özelleştirebilirsiniz.

Kırmızı Noktayı Kapatmak

Eğer kırmızı simgenin görünmesini istemiyorsanız, Ayarlar kısmından bu uyarıyı kapatabilirsiniz.

-iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını açın.

-Bildirimler'e dokunun.

-Ve Bildirim Göstergelerini kapatın.

-Kırmızı noktayı tekrar görmek istiyorsanız, bunu daha sonra açabilirsiniz.