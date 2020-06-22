



Geçtiğimiz günlerde Apple'ın iOS işletim sisteminin isim değişikliğine hazırlandığına dair haberimizi paylaşmıştık. Bugün, bu işletim sisteminin isim değişikliğine dair Apple tarafından hazırlanan tanıtım videosu sızdırıldı.

iPhone OS Tanıtım Videosu Sızdırıldı

Apple önümüzdeki hafta, 2020 Geliştiriciler Konferansı için hazırlıklarına başlamış durumda. Bu konferansta neler yapılacağı ile ilgili bazı şeyler sızdırılmaya başlandı. Bunlardan en önemlisi iPhone'larda kullanılan iOS işletim sisteminde isim değişikliğine gidileceği haberiydi. Bir teknoloji analisti olan Jon Prosser'ın twitter paylaşımı herkesi heyecanlandırmıştı.

iPhone OS. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020

Apple 2010 yılına kadar aslında iPhone OS adını akıllı telefonlardaki işletim sistemi isimlendirmesinde kullanıyordu. Fakat 2010 yılından sonra, iOS olarak yeniden adlandırmaya gitmişti. Geldiğimiz şu tarihten itibaren iOS işletim sistemi, sadece iPhone'larda değil, iPod Touch'ta, 2018 yılına kadar da iPad'lerde kullanılmaktaydı. Fakat 2018 yılında, iPadler için yeni bir işletim sistemi geliştirilmiş ve farklı bir isimlendirmeye gidilmişti. Artık iPhonelar içinde isimlendirme konusunda bir öze dönüş yapılacağı netleşti.

WWDC 2020 etkinliğinde yeni iPhone OS 14 işletim sistemi ile bu tanıtım filminin gösterilmesi beklenmekte. Firmanın, iPhone OS 14 işletim sistemiyle beraber birçok yenilik yaptığıda söylentiler arasında.