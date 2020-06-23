



Alışılmışın dışında karakter stereotipleri ile bilinen Apex Legends çıktığı günden bu yana masaüstü platformlarda büyük ses getirdi. PubG, Call of Duty ve Fortnite'ın izinden giden bu battle royale oyununun onlardan geri kaldığı tek alan mobil platformdu.

Apex Legends Telefona Geliyor

EA de şimdi bu mobil battle royale pastasından bir dilim alma girişimi içerisine giriyor. Apex Legends'ın popülaritesi çıktığı zamandan bu yana epey azaldı ve bu nedenle EA'in böyle bir hamle atması anlaşılır görünüyor. Zira mobil versiyonla beraber oyun tekrar milyarlarca oyuncunun kullanımına sunulacak.

EA’nin CEO'su Andrew Wilson bir konferans görüşmesi sırasında Apex Legends'ın yıl sonuna doğru çıkış yapacağını belirtti. Çıkış yavaşça gerçekleştirilecek. Yani önce bir beta aşaması olacak ve oyun hemen tüm ülkelerde kullanımda olmayacak.

Oyunu oynaması konsollarda ve PC'de ücretsiz ve muhtemelen mobil cihazlarda da böyle olacaktır.

Apex Legends, Titanfall serisinden sorumlu stüdyo Respawn Entertainment'dan gelen bir yapım. Oyunda, her biri benzersiz becerilere sahip 13 (şu anda) Legend var. Oynanışın geri kalanı ise az çok standart battle royale oyunları gibidir: bir uçaktan atlarsınız, silah ve ganimet ararsınız ve son hayatta kalan olmaya çalışırsınız.