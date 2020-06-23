



iOS 14, Apple'ın işletim sisteminin şimdiye kadar Android'e en çok yaklaştığı sürüm güncellemesi oldu. Yeni bir uygulama kütüphanesi, ana ekran widget'ları ve ekran içinde ekran modu bunlar arasında.

iOS 14 Çıkış Tarihi, Beta İndirmesi ve Desteklenen iPhone'lar

iOS 14 bu yılın ilerleyen aylarında çıkış yapacak. Apple'ın bir sonraki iPhone'larla birlikte sonbaharda piyasaya sürmesi bekleniyor. Çoğu Apple hayranının muhtemelen farkında olduğu gibi, Cupertino genellikle büyük donanım etkinliğini Eylül ayının ilk yarısında, çoğunlukla ayın ikinci Salı günü gerçekleştirir. Duyurulan herhangi bir iPhone, duyurudan sonra bir hafta içinde raflara çıkar. Tahmin etmek zorunda kalsaydık Apple'ın iPhone etkinliğini 8 Eylül Salı veya 9 Eylül Çarşamba günü yapacağını ve 20 Eylül'e kadar tüm iPhone'ların ve de iOS 14'ün çıkış yapmış olacağını söylerdik.

Peki ya iOS 14 beta? Beta programına kayıt olan iPhone'lar için ilk betalar hazırlanıyor. Önce geliştirici betası gelecek ve ardından genel bir beta da yapılacak. İşte betalar ve iOS 14'ün son sürümü için çıkış tarihi zaman aralığı:

Geliştirici beta tarihi – 22 Haziran 2020 (buradan nasıl indireceğini öğrenin)

Herkese açık beta tarihi – Temmuz 2020 (buradan nasıl indireceğini öğrenin)

Son sürüm – Sonbahar 2020

Peki hangi cihazlar iOS 14 alıyor? Geleneksel olarak Apple cihazlarını beş yıllık sıkı bir güncelleme döngüsünde tutar. Şaşırtıcı bir şekilde iOS 13 aslında bu alışkanlığı takip etmedi ve iPhone 6s ve 6s Plus'ı desteklenen cihazlar listesinden eksiltmedi.

Neyse ki, iOS 14, iOS 13'e sahip tüm cihazlar tarafından kullanılabilecek. İşte sonbaharda iOS 14 alacak iPhone'lar: