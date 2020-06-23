



iOS 14, uzun yıllar sonra iOS platformuna en büyük güncellemeyi getiriyor. Yeni özelliklerin çoğu yine Android'den ancak hala heyecan vericiler; zira Android hala iOS'in hafifliği ve hızından uzak. Bir gün iOS'te widget'lar ve bir uygulama çekmecesi olacağına kim inanırdı? Hatta Safari'den farklı bir varsayılan tarayıcıyı varsayılan tarayıcı yapma özelliğine?

iPadOS 14 ile Oyunlarda Klavye, Fare Desteği

Tüm bunların yanında Apple ayrıca iPadOS ile artık oyunlarda klavye ve fare kullanılabileceğini açıkladı. Hatta trackpad yani izleme dörtgeni dahi kullanılabilecek. 25 Haziran'da yapılması planlanan bir geliştirici oturumunda, geliştiriciler bu yeni işlevleri mevcut oyunlarına eklemek ve yepyeni deneyimler tasarlamak için ipuçları alacaklar

Bu durum artık iPad'in Counter Strike oynana bir cihaz olacağı anlamına geliyor. iPad'in ne kadar güçlü olduğu düşünülürse belki de gelecekte bir noktada bir tabletin taşınabilirliğine değer veren profesyonel ve sıradan oyuncular iPad Pro satın almaya dahi başlayabilir. Ayrıca Mac'ler için duyurulan ARM desteği de önemli. Mac'ler artık iOS uygulamalarını zahmetsizce çalıştırabilecek ve geliştiricilerin harika iOS oyunları geliştirmesi için daha fazla motivasyonu olacak.