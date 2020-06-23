



Apple’ın WWDC etkinliği planlandığı gibi gerçekleşti ve bir dizi yeni yazılım güncellemesi ve özelliği duyuruldu. iOS 14'ü duyurduktan sonra Apple bir de iPadOS 14'teki yenilikler hakkında konuşmak için zaman ayırdı.

iPadOS 14 Özellikleri, Desteklenen Modeller ve Çıkış Tarihi

Yeni yan bar ve yeniden tasarlanan uygulamalar

Apple, tabletlerinin sahip oldukları büyük ekranları daha iyi kullanması için bazı uygulamaları yeniden tasarladı. Hepsini görmedik, ancak Fotoğraflar ve Notlar gibi uygulamalar artık kenar çubuğuna sahip.

Dosyalar uygulamasına "Yeni Klasör" ve "Sırala" düğmeleri ekranın üst kısmındaki kalıcı alana yerleşiyor.

iPadOS 14'e gelen widget'lar

Tıpkı iOS 14 gibi, iPadOS 14 de yeni widget desteği alacak. Yani widget'lar artık ana ekranınızda en sola (veya kilit ekranına) sıkışmayacaklar ve bu widget'ları tüm ana ekranlarınız boyunca yeniden boyutlandırabilir ve serbestçe yeniden konumlandırabileceksiniz.

Evrensel arama

Hepimiz iOS'teki arama işlevini biliyoruz – ana ekranınızdan aşağı doğru kaydırırsınız ve kişileri, uygulamaları, haberleri arayabilen ve hatta bir web araması başlatabilecek her şeyi kapsayan arama işlevini kullanırsınız.

iPadOS 14'te arama işlevinde hafif bir yeniden tasarıma gidiliyor – artık mevcut uygulamalarınızın üzerinde görünebilecek kayan bir arama penceresi olacak (böylece arama başlatmak için ana ekrana geri dönmenize gerek kalmayacak). Arama şimdi üçüncü taraf uygulamaları de destekleyecek ve genel olarak daha derin bir arama sonucu sunacak.

Scribble özelliği

Apple Pencil için büyük bir yeni özellik, Apple'ın “Scribble” dediği şey oldu. iPadOS 14 artık el yazısı metinleri anında tanıyabilecek ve anında metne dönüştürebilecek. Bir arama çubuğuna bir şey yazmak isteseniz bile Kalemi bırakıp klavyeye yazmanıza gerek kalmayacak. Bunun yerine arama çubuğunun üzerine yazabileceksiniz ve anında yazılı metin haline gelecek.

Hangi iPad'ler iPadOS 14 alacak?

Peki iPad'iniz iPadOS 14 ile uyumlu olacak mı? Çok muhtemel şekilde evet. Zira onaylanmış iPadOS 14 uyumluluğu olan çok çeşitli iPad'ler var.

Öncelikle iPad Air 2 en uzun süre desteklenen tablet olarak rekor kırıyor. iPad Air 2, 2014 sonbaharında piyasaya sürüldü ve neredeyse 6 yaşında demek. Apple A8X işlemcisi 130 bin AnTuTu v8 puanıyla hala hızlı.

İşte tam iPadOS 14 destek listesi:

iPad Air 2

iPad mini 4

iPad Pro (tüm nesiller)

Temel iPad (2017, 2018, 2019)

iPad Air (2019)

iPad Mini (2019)

iPadOS 14 ne zaman piyasaya sürülecek?

Tarihsel olarak bakarsak, yeni iOS (ve dolayısıyla iPadOS) sürümleri Eylül ayında çıkıyor. Apple bunun için "2020 sonbaharı" diyor.