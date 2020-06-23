Meizu, Android 10 Güncellemesi için Kapalı Beta Kayıtlarını Başlattı





21 Temmuz'da Kapalı Beta Güncellemeleri Başlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Android 10 tabanlı Flyme 8.1 sürümünün yolda olduğuna dair haberimizi sizlerle paylaşmıştık. Meizu, 25 Haziran Perşembe günü yapmasını beklediğimiz açıklamayı belirttiği tarihten iki gün önce yaptı. Bugün itibariyle Çin bölgesi için resmi olarak kapalı beta test başvurularını başlattı. Bu güncelleme Meizu 16s Pro, 16s, 16th Plus, 16th, 16T, 16Xs, 16 X, Note9, Note8, X8 modelleri için geçerlidir. Diğer modeller ne yazık ki Android 10 güncellemesi almayacaklar.

Android 10 tabanlı Flyme 8.1 güncellemesinin getirmesini beklediğimiz yenilikler. Koyu Mod hariç diğer özellikler şuanda Flyme 8.1 sürümü ile kullanılabilir durumda.

Nasıl Kayıt Olunur

Meizu firmasının resmi olarak paylaştığı konudan kayıt olmaya çalışırsanız karşınıza çince sorular çıkacak. Bu soruları eğer yanlış cevaplarsanız bir daha kayıt olma şansınız kalmıyor. O yüzden bu yöntemi değilde Meizu kullanıcılarının bulmuş olduğu farklı bir metod ile sizlere nasıl kayıt olabileceğinizi anlatacağız. Telefonunuz da en son yayınlanan Flyme 8.1 Stabil veya en son yayınlanmış olan Flyme 8.1 Beta sürümünün yüklü olması gerekmekte.

Öncelikle belirtilen adrese giriyoruz. (Opera Mobil Tarayıcı ile yapılmasını tavsiye ediyoruz.)

https://umap.meizu.com/page/show?activityId=21×tmp=4656881265534&service=android10&_t=9ec03946fb325e4b097e00bc0ed05724

Bu sayfada bizleri şöyle bir ekran karşılayacak.

Ortadaki Mavi yazıya tıklıyoruz. Daha sonra cihaz bilgilerinin bulunduğu ekran gelecek.

Tebrikler artık kayıt oldunuz.

Kapalı beta güncellemeleri Temmuz ayında başlıyor.

21 Temmuzda Kapalı Beta Güncellemesi Alacak Modeller:

16s Pro, 16s, 16th Plus, 16TH

Temmuz ayının sonlarında kapalı beta güncellemesi alacak modeller:

16T, 16X, 16Xs, Note 9, Note 8, X8

Güncellemenin stabil olarak ne zaman yayınlanacağı veya Global olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.