



Saatiniz başarısız şifre girişimleri nedeniyle devre dışı bırakılmışsa veya şifrenizi unutursanız bu makale tam size göre. Not: Apple Watch'unuzu fabrika ayarlarına sıfırlamak, üzerindeki her şeyi siler, ancak varsa yedekten geri yükleyebilirsiniz. Ayrıca, saatinizde aktivasyon kilidinin etkin olması büyük olasılıktır. “Aktivasyon Kilidi” ni kapatmanız gerekir ve bunun için Apple Kimliğinizi ve şifrenizi hatırlamanız gerekir.

Apple Watch'ta Şifre Sıfırlama

Başlamadan önce belirtelim tüm işlem biraz zaman alabilir.

Apple Watch'u Kullanarak Sıfırlamak

Bunu yapmanın iki yolu vardır. Birincisi yalnızca saatinizi kullanmanızdır. İkincisi, eşleştirilmiş iPhone'unuzu kullanmaktır.

Saati şarj cihazına yerleştirin ve şarja takın. Bağlantısını işlem bitene kadar kesmeyin. Kapat isimli kaydırıcıyı görene kadar yan düğmeyi basılı tutun. Kapat isimli kaydırıcıya basılı tutun. Bu yeni bir menü ortaya çıkaracaktır. Tüm içeriği ve ayarları sil öğesine dokunun. Emin olup olmadığınız sorulur. Devam'a dokunun.

Apple Watch'u iPhone'dan Sıfırlamak

Eşleştirilmiş iPhone'unuzu ve Watch'unuzu birbirine yakın tutun. iPhone'unuzda Apple Watch'u açın ve Saatim> Genel> Sıfırla'ya gidin. Apple Watch İçeriğini ve Ayarlarını Sil'e dokunun.

Saatinizi Tekrar Kurun

Bu işlemde bir iPhone kullanmanız gerekiyor:

Yan düğmeyi basılı tutun ve saatinizi açın. iPhone'unuzda “Bu Apple Watch'u kurmak için iPhone'unuzu kullanın” mesajını göreceksiniz. Devam'a dokunun. Alternatif olarak, saatinizde eşleştirmeyi başlat'a da dokunabilirsiniz. Çok sayıda nokta göreceksiniz. Apple Watch'u iPhone'un kamerasına tutmanız istenir. Alternatif olarak, “Apple Watch'u Manuel Olarak Eşle” ye dokunabilirsiniz. İstendiğinde, saatinizi geri yüklemek için bir yedekleme seçin. Ve ekrandaki talimatları izleyin. Aktivasyon Kilidi daha önce etkinleştirildiyse, saati ayarlamak için Apple Kimliğinizi ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

İşlem sırasında yeni bir şifre oluşturacaksınız. Ardından cihazlarınız senkronize edilir. Yine tüm bu süreç biraz zaman alır. Bizim testimizde yaklaşık 45 dakika sürdü. Ancak, kurulum sırasında Watch'u en son OS sürümlerine de güncelledik.

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