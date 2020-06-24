



iOS 14 büyük ses getirdi. WWDC'de gösterilen yeni özelliklerin yanı sıra uyanık kullanıcılar tarafından ortaya çıkarılan bazı gizli işlevler de keşfedildi. Apple’ın açılış konuşmasından sadece birkaç saat sonra, Reddit kullanıcısı u/dumbelts yeni bir özellik olan Back Tap'i gösteren kısa bir video yayınladı. iPhone 11 Pro'yu anımsatan modelin arkasına iki kez dokunmak, ana ekran ile Kontrol Merkezi arasında ileri ve geri geçiş yaptırıyor.

iOS 14'ün Gizli Özellikleri: Geri Dokunma, Ses Tanıma

Yeni özellik, Ayarlar uygulamasında Erişilebilirlik> Dokunma> Geri Dokunma'ya dokunarak bulunabilir. Görünüşe göre, Back Tap sadece Kontrol Merkezi, Bildirim Merkezi, Kilit ekranı, Ana ekran veya Uygulama Değiştirici'ye erişmek için değil, aynı zamanda Siri'yi açmak, ‌iPhone‌'un sesini kapatmak, ekran görüntüsü almak veya Kestirmeye erişmek için de kullanılabilir. Kullanıcılar arkadaki dokunma sayısına bağlı olarak iki farklı işlem atayabilir.

Şu anda desteklenen cihazlarla ilgili resmi bilgi yok, ancak Back Tap'ın Tap to Wake özelliğini destekleyen iPhone modellerinde (X, XS ve XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max) çalıştığı anlaşılıyor.

Bir başka ilginç özellik Reddit kullanıcısı u/Jsmith4523 tarafından ortaya çıkarıldı. Ses Tanıma olarak adlandırılıyor ve adından da anlaşılacağı gibi çalışıyor. iPhone'unuz belirli sesleri sürekli dinliyor ve cihazdaki yapay zekayı kullanarak tanıdık ses duyulduğunda size bildiriyor.

Yangın ve duman alarmları, kapının çalınması veya ev aletlerinden gelen sesler, hayvan sesleri veya ağlayan bebek gibi 14 farklı ses desteği var. Her ses seçeneğinin ayrı bir açma / kapatma düğmesi var ve ses tanındığında bir bildirim açılıyor. Ses Tanıma'yı Ayarlar> Erişilebilirlik> Ses Tanıma'dan etkinleştirebilirsiniz.

Ses Tanıma, özellikle işitme yetersizliği olan kişiler için yararlı bir özellik olabilir, ancak şöyle bir sorumluluk reddi beyanı da var: “Yüksek riskli durumlar veya acil durumlarda zarar görebileceğiniz veya yaralanabileceğiniz durumlarda Ses Tanıma'ya güvenilmemelidir".

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