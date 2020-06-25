



Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe'ten gelen yeni bir haber yaklaşan Samsung Galaxy Fold 2'nin değişen tasarımını ortaya koyuyor. Yukarıdaki görüntü, Samsung'un sıradaki katlanabilir telefonunun önden nasıl görüneceğini açıklıyor. Böylece orijinal Galaxy Fold'un tasarımından netçe ayrılacağı anlaşılıyor.

Samsung Galaxy Fold 2'nin Ekran Tasarımı İlgi Çekici

İlk versiyondaki kocaman çentikli alanın yerini bu kez ekranın sağ üst köşesine yakın yerleştirilen daha az rahatsız edici bir delik alıyor. Mevcut Galaxy Fold'daki çentikli alan merkezin dışında olsa da ekran simetrisi ve kullanım alanı anlamında sınıfta kalıyordu. Bu yeni tasarım ise çok daha pratik görünüyor.

Elbette iddia edilen render üzerinden yargılamak zor ancak yan çerçeveler de biraz kesilmiş gibi görünüyor. Bunun dışında elimizde başka yeni bir bilgi yok ve telefonun Ağustos ayında resmi olarak piyasaya sürülmesinden önceki haftalarda daha fazlasının ortaya çıkacağından eminiz.

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