



İki hafta önce Samsung'un bir Galaxy S20 Lite planladığını öngören bir rapora rastladık. Şimdi, Güney Koreli haber servisi ETNews, S20 serisinin uygun fiyatlı verisyonunun Ekim ayında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy S20 Lite Geliyor

Cihazın gerçek isimlendirmesi hala bilinmiyor. Ancak raporda S-Pen kalem içereceği söyleniyor ve böylece Galaxy Note serisine daha yakın bağlar taşıyacağı paylaşılıyor. Cihaza “Galaxy S20 Pen Edition” denilmekte. Diğer spekülasyonlar arasında telefonun “S20 Fan Edition” veya sadece S20 Lite olarak adlandırılabileceği ihtimali var.

Önceki bilgilere göre, telefon Samsung’un One UI 2.5 ile gelecek ve Snapdragon 865 üzerinde çalışması bekleniyor. Teknik özelliklerin geri kalanı şimdilik gizemini koruyor. Yeni rapor ayrıca Samsung’un bu cihazı yılın ikinci yarısında piyasaya süreceğini ve Galaxy Fold 2'yi Eylül ayında çıkması beklenen Note20 serisi ve Z Flip'in 5G versiyonu ile birlikte duyuracağını söylüyor.

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