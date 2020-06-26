



Aktivite uygulaması çalışmıyorsa aşağıdaki her adımı denedikten sonra yaşadığınız problemin çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Aktivite Uygulaması Çalışmıyor, Çözümü Nedir?

iPhone'unuzdaki Bluetooth ayarının açık olduğundan emin olun (Ayarlar> Bluetooth). Saatinizin pilinin kritik düzeyde düşük olmadığından emin olun. iPhone'unuzda ve Apple Watch'unuzda birkaç saniye bekleyin ve Uçak Modunu kapatın. İPhone'unuzda> Ayarlar> Uçak Modu.

Saatinizde> Ayarlar> Uçak Modu.

Apple Watch Uçak Modu

iPhone'unuzu yeniden başlatın. Bunu, Ayarlar> Genel ve Kapat'a giderek yapabilirsiniz. Yan düğmeyi basılı tutarak Apple Watch'unuzu yeniden başlatın ve gücü kapatın. Saatinizi tekrar açmak için, Apple logosunu görene kadar yan düğmeyi basılı tutun. Aşağıdaki adımları deneyin: iPhone'unuzdaki Aktivite uygulamasını arka pllandan kapatın.

iPhone modeliniz X veya daha yeniyse: Ana ekrana gidin, ekranın altından yukarı kaydırın, en son kullanılan uygulamalar görünür, Aktivite uygulamasını bulun ve ardından uygulamayı yukarı kaydırın. iPhone modeliniz 8 veya daha eskiyse: Ana Ekran düğmesine iki kez dokunun, uygulamayı bulun ve hızlıca yukarı kaydırın. Apple Watch'unuzda, Digital Crown'a basarak ana ekrana gidin. Ardından Aktivite uygulamasını başlatın. Ekrana sıkıca bastırın. Bu işlem Aktivite uygulaması seçeneklerini açacaktır. Hareket Hedefini değiştirin ve kırmızı Güncelle düğmesine dokunun. Sorununuzun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

iPhone'un ve Apple Watch'un güncellemesini kontrol edin

iPhone'unuzu güncellemek için Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

Apple Watch'unuzu güncellemek için şarj cihazına yerleştirin ve iPhone'unuzda Saat uygulamasını açın ve Saatim'e ve ardından Genel> Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

Apple Watch'unuzun eşleştirmesini kaldırın

Apple Watch'unuzun eşleştirmesini kaldırmak için Apple ID'nizi girmeniz gerekecektir. Apple Kimliği parolanızı girerek bu saati hesabınızdan kaldıracak ve Etkinleştirme Kilidini devre dışı bırakacaksınız. Apple Kimliği parolanızı girin ve Eşleştirmeyi Kaldır öğesine dokunun. Ardından Apple Watch'unuzu iPhone'unuzla eşleştirin. Bu işlem verilerinizi siler.

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