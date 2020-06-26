Apple Watch Pil Ömrü Sorunu ve Çözümleri





Apple'a göre, Apple Watch pili normal kullanımda 18 saate kadar dayanması gerekir. Saatinizin pilinin normalden daha hızlı tükendiğini düşünüyorsanız işte çözümleri. Pil ömrünün kullanıma ve diğer faktörlere bağlı olarak değiştiğine dikkat etmek önemlidir.

1. Güncellemeler:

Önce iPhone'unuzu güncelleyin. İPhone'unuzu Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye giderek güncelleyebilirsiniz. Güncelleme varsa İndir ve Yükle'ye dokunun.

Ardından Apple Watch'unuzu güncelleyin:

iPhone'unuzda Watch uygulamasını açın ve Saatim'e dokunun

Genel> Yazılım Güncelleme'ye dokunun ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.

2. Her şeyi yeniden başlatın:

Saatinizi yeniden başlatın:

Yan düğmeyi basılı tutun

Kapatma kaydırıcısını göreceksiniz

Kaydırıcıyı kaydırın

Ardından Apple logosu görünene kadar yan düğmeyi basılı tutun.

Telefonunuzu yeniden başlatın:

Telefonunuzu Ayarlar> Genel> Kapat'a giderek veya yan düğmeyi basılı tutarak kapatın.

Ve Apple logosunu görene kadar yan (veya üst) düğmeyi basılı tutarak telefonunuzu açın.

3. Bağlantıyı kesin

Eğer pil sorunları bir güncellemeden sonra başladıysa bunu yapın:

iPhone'unuzun ve Saatinizin birbirine yakın olduğundan emin olun

iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını başlatın

Saatim sekmesine ve saatin yanındaki (i) simgesine basın

Apple Watch'un Eşleştirmesini Kaldır'a dokunun

Onayla'ya dokunun

Ve ekrandaki talimatları izleyin

Eşleştirmenin Apple Watch'unuzdaki tüm içeriği ve ayarları sileceğini unutmayın, ancak iPhone'unuz otomatik olarak bir yedek oluşturacaktır.

Watch'taki verileriniz önemli değilse eşleştirmeyi kesmek tüm bilgileri silecek. Ardından tekrar eşleştirmeyi deneyin ve bu sefer yeni bir aygıt olarak ayarlamak için yedeklemeyi kullanmayın. Önceki ayarlar ve güncellemeler pil ömrünü kısaltmış olabilir.

4. Fitness veya uyku izleme uygulamaları

Bazı üçüncü taraf fitness veya uyku izleme uygulamalarının kullanılması pilinizi çok hızlı tüketebilir. Çünkü bu uygulamalar saatinizin pilini yoğun kullanabilir. Test etmek için saatinizdeki tüm uygulamaları kapatın:

Kapatmak istediğiniz uygulamayı açın

Kapatma menüsünü görene kadar yan düğmeyi basılı tutun

Şimdi Digital Crown'a basılı tutun

Apple Watch'unuzda pil ömrünü uzatma ipuçları