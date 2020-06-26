Apple Watch Pil Ömrü Sorunu ve Çözümleri

Apple'a göre, Apple Watch pili normal kullanımda 18 saate kadar dayanması gerekir. Saatinizin pilinin normalden daha hızlı tükendiğini düşünüyorsanız işte çözümleri. Pil ömrünün kullanıma ve diğer faktörlere bağlı olarak değiştiğine dikkat etmek önemlidir.
1. Güncellemeler:
- Önce iPhone'unuzu güncelleyin. İPhone'unuzu Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye giderek güncelleyebilirsiniz. Güncelleme varsa İndir ve Yükle'ye dokunun.
- Ardından Apple Watch'unuzu güncelleyin:
- iPhone'unuzda Watch uygulamasını açın ve Saatim'e dokunun
- Genel> Yazılım Güncelleme'ye dokunun ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.
2. Her şeyi yeniden başlatın:
Saatinizi yeniden başlatın:
- Yan düğmeyi basılı tutun
- Kapatma kaydırıcısını göreceksiniz
- Kaydırıcıyı kaydırın
- Ardından Apple logosu görünene kadar yan düğmeyi basılı tutun.
Telefonunuzu yeniden başlatın:
- Telefonunuzu Ayarlar> Genel> Kapat'a giderek veya yan düğmeyi basılı tutarak kapatın.
- Ve Apple logosunu görene kadar yan (veya üst) düğmeyi basılı tutarak telefonunuzu açın.
3. Bağlantıyı kesin
Eğer pil sorunları bir güncellemeden sonra başladıysa bunu yapın:
- iPhone'unuzun ve Saatinizin birbirine yakın olduğundan emin olun
- iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını başlatın
- Saatim sekmesine ve saatin yanındaki (i) simgesine basın
- Apple Watch'un Eşleştirmesini Kaldır'a dokunun
- Onayla'ya dokunun
- Ve ekrandaki talimatları izleyin
- Eşleştirmenin Apple Watch'unuzdaki tüm içeriği ve ayarları sileceğini unutmayın, ancak iPhone'unuz otomatik olarak bir yedek oluşturacaktır.
Watch'taki verileriniz önemli değilse eşleştirmeyi kesmek tüm bilgileri silecek. Ardından tekrar eşleştirmeyi deneyin ve bu sefer yeni bir aygıt olarak ayarlamak için yedeklemeyi kullanmayın. Önceki ayarlar ve güncellemeler pil ömrünü kısaltmış olabilir.
4. Fitness veya uyku izleme uygulamaları
Bazı üçüncü taraf fitness veya uyku izleme uygulamalarının kullanılması pilinizi çok hızlı tüketebilir. Çünkü bu uygulamalar saatinizin pilini yoğun kullanabilir. Test etmek için saatinizdeki tüm uygulamaları kapatın:
- Kapatmak istediğiniz uygulamayı açın
- Kapatma menüsünü görene kadar yan düğmeyi basılı tutun
- Şimdi Digital Crown'a basılı tutun
Apple Watch'unuzda pil ömrünü uzatma ipuçları
- Pil kullanım bilgilerinizi kontrol edin: iPhone'unuzdaki Apple Watch uygulamasını açın ve Saatim> Genel> Kullanım'a gidin. Bu ekran, farklı uygulamalar tarafından kullanılan pil oranını görmenizi sağlar. Pil ömrünü uzatmak için ayarlarınızı optimize etmenize yardımcı olacaktır.
- iPhone'unuzdaki bluetooth'u kapatmayın. Bunu kapatmak Apple Watch'unuzdaki pil tüketimini artırır.
- Ekranın parlaklığını düşürün: Ayarlar> Parlaklık ve Metin Boyutu'nu seçin ve kabul edilebilir ve kullanılabilir olduğunu düşündüğünüz kadar düşük parlaklığa getirin.
- iPhone'unuzdaki Watch uygulamasını açarak gereksiz bildirimleri kapatın. Ardından Saatim> Bildirimler'e dokunun.
- Güç Korumayı açın. Pilin yüzde 10'a düşmesi durumunda saatiniz sizi uyaracaktır. Bunu devamlı açabilirsiniz:
- Yukarı kaydırarak Kontrol Merkezi'ni açın
- Pil yüzdesine dokunun.
- Güç Koruma kaydırıcısını kaydırın.