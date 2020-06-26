En İyi Araba Telefon Tutucuları





Araç kullanırken mümkün olduğunca rahat olmanız çok önemlidir ve önünüzdeki yola odaklanmanız mühimdir. En iyi telefon araç tutucuları işte bu işe yarıyorlar.

iOttie AutoSense Kablosuz Tutucu

iOttie AutoSense Kablosuz Dash araç telefon tutacağı manyetik olanlardan hoşlanmayanlar için birebir. Bu nedenle telefonun konumunu devamlı olarak manuel olarak ayarlamanız gerekiyor. Ancak esneklik de sağlıyor.

Kenu Airframe Pro – Premium Havalandırma Tutucusu

Kenu Airframe Pro, daha büyük akıllı telefonlar için özel olarak tasarlanmıştır, ürünün kendisi oldukça kompakt ve şıktır. Arabanızın havalandırma deliğine yerleştirebilirsiniz; ancak, havalandırma bağlantılarının kapanması aracınızın ısıtmasını veya soğutmasını etkileyebildiğinden iyi düşünmeniz gerekir. Yine de çok kullanışlıdır.

HD Phone Dock PRO Vantuzlu Telefon Tutucu

En iyi araba telefon tutucuları arasında belki de bir numara. Bu versiyonda neredeyse gözünüzü yoldan ayırmanız gerekmez. Bracketron X HD Phone Dock PRO telefon tutucusu alüminyumdan yapılmıştır ve kauçuk vantuz ile gelir. Vantuz ürünün arabanın ön camına sabitlenmesini sağlar.

Scosche PowerHub Bardak Tutucu İçinde Telefon Tutacağı

Scosche PowerHub bardak tutucu bu listedeki diğerlerinden farklı bir ürün. Harika bir araba bardak tutucusu telefon tutacağıdır. Bununla birlikte, 4 cihaz için bir şarj istasyonu ile gelir. Ayrıca, şarj için iki USB portu, iki 12V soketi ve şarj durumunu gösteren bir LED ışığı var.

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