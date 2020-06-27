Apple’ın kablosuz AirPod'ları telefon görüşmeleri yapmanız, müzik dinlemeniz ve hatta Siri'yi kullanmanız mümkündür. AirPods'u kullanmak için bunları iOS cihazınız, Mac'iniz veya Android telefonlar gibi diğer Bluetooth cihazlarınıza bağlayabilirsiniz. Peki ya ses yoksa? Çözümü nedir?
AirPods Bağlı Ancak Ses Yok, Çözümü Nedir?
Bugün bazı kullanıcılar AirPod'larının ses çalmayı durdurduğunu bildiriyor. AirPod'ların birinde veya her ikisinde de bu sorunla mı karşılaşıyorsunuz? Bu makalede, cihazınızda müzik veya ses çalarken AirPods'tan ses gelmemesini ele alıyoruz.
Bu sorunu gidermek için aşağıdakileri deneyin:
- Kontrol etmeniz gereken ilk şey AirPod'larınızın temiz olup olmadığıdır. AirPod'lar çok fazla kir ve kalıntı toplayabilir. Ara sıra temizlemeniz gerekebilir. Zarar vermemek için düzgün bir şekilde temizlemeniz önemlidir.Apple AirPods Nasıl Temizlenir?
- Cihazlarınızı güncelleyin.
- Ses seviyenizin çok düşük olmadığından emin olun. iOS aygıtında, sistem genelinde ses düzeyi sınırı belirlemenize olanak tanıyan isteğe bağlı bir ayar vardır. Bu özellik bir maksimum seviye ayarıdır. Bu ayar Müzik uygulamasının ses düzeyi ayarlarını geçersiz kılar. Bunu çok düşüğe ayarlamış olabilirsiniz (özellik varsayılan olarak kapalıdır). Kontrol etmek için Ayarlar> Müzik> Ses Sınırı bölümüne gidin.
- iOS aygıtınızın AirPod'larınıza bağlı olduğundan emin olun.
- AirPod'larınızın şarj edildiğinden emin olun. Bu yüzden pil seviyenizi kontrol edin. Düşükse, şarj edin.
- iPhone veya başka bir cihazda Bluetooth'u kapatın ve birkaç saniye bekleyip tekrar açın.
- iOS: Ayarlar> Bluetooth> ve Bluetooth'u kapat
- macOS: Sistem Tercihleri> Bluetooth'a gidin
- AirPod'larınızı sıfırlamayı deneyin:
- AirPod'larınızı kutularına yerleştirin
- Kılıfı kapatın
- Sonra kılıfı açın
- Durum ışığı sarı ve beyaz renkte yanıp sönmeye başlayana kadar Ayarla düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
- AirPod'larınızın bağlantısını kesin. Cihazınızda Bluetooth Ayarlarına gidin (örn. iPhone veya iPad'inizde g, Ayarlar> Bluetooth'a gidin) ve ardından Bu Cihazı Unut öğesine dokunun.
- Eşleştirilmiş cihazınızı, örneğin iPhone, iPad, Mac, Apple Watch vb. Yeniden başlatın. Ardından tekrar deneyin.
- Sorununuzun çözülüp çözülmediğini görmek için Otomatik Kulak Seçimi'ni devre dışı bırakın. Ayarlar> Bluetooth> AirPods'a gidin ve Otomatik Kulak Seçimi'ni kapatın.