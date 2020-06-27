



Apple’ın kablosuz AirPod'ları telefon görüşmeleri yapmanız, müzik dinlemeniz ve hatta Siri'yi kullanmanız mümkündür. AirPods'u kullanmak için bunları iOS cihazınız, Mac'iniz veya Android telefonlar gibi diğer Bluetooth cihazlarınıza bağlayabilirsiniz. Peki ya ses yoksa? Çözümü nedir?

AirPods Bağlı Ancak Ses Yok, Çözümü Nedir?

Bugün bazı kullanıcılar AirPod'larının ses çalmayı durdurduğunu bildiriyor. AirPod'ların birinde veya her ikisinde de bu sorunla mı karşılaşıyorsunuz? Bu makalede, cihazınızda müzik veya ses çalarken AirPods'tan ses gelmemesini ele alıyoruz.

Bu sorunu gidermek için aşağıdakileri deneyin: