



Apple'dan başka bir yerden kullanılmış bir iOS cihazı (iPhone, iPad veya iPod touch) satın aldınız ve bu cihazda başka birinin Appple ID'si varsa cihazı nasıl kullanabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz.

Başkasının Apple ID'si Bulunan iPhone'u Açmak

Normal şartlarda cihazın eski sahibiyle görüşmeniz ve Apple ID bilgilerini almanız gerekiyor. Ayrıca kişi isterse Apple ID'sinden uzaktan çıkış da yapabilir. Bu aktivasyon kilidini açmanın başka yolu yoktur. Cihazı sıfırlamak veya Apple'ı aramak işe yaramaz.

Apple ID Sahibi Cihazdaki Kilidi Kaldırabilir

Sadece cihazın önceki sahibi kilidi kaldırabilir. Apple kimliğiyle iCloud'da oturum açarak bu işlemi uzaktan yapabilir. iCloud.com'daki iPhone'umu Bul uygulamasının kullanılması yeterlidir. Ardından iPhone'u Bul denir ve Cihaz seçilir ve Hesaptan Kaldır'a gidilir. Kişi, size satmış, hediye etmiş ve ödünç vermiş olduğu iPhone'daki hesabını kaldırmış ve kilidi açmış olur.

İkinci El Cihaz Satın Almadan Önce

iPhone'umu Bul özelliğini etkinleştirmek daima Etkinleştirme Kilidini de açar. Cihazın aktivasyon kilidinin açık mı değil mi olduğunu görmek için icloud.com/find adresini ziyaret edin ve iPhone'un veya iPad'in IMEI veya seri numarası ile kilidi kontrol edin. Bu numarayı bulmak için Ayarlar> Genel> Hakkında'ya gidebilirsiniz. Bu numaraları cihazın arkasında da bulabilirsiniz.

Ayrıca satıcınızdan cihazı satmadan önce silmesini isteyin (Ayarlar> Genel> Sıfırla> Tüm İçeriği ve Ayarları Sil).

Aktivasyon Şifresini Unuttuysanız

Apple Kimliğinizi sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Gizli sorunuzu unuttuysanız Apple'a ulaşarak onlara makbuz gibi kanıtlar sunarak cihazın sahibi olduğunuzu kanıtlarsanız belki size yardımcı olabilirler.