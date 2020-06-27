



iPhone'unuzu Bluetooth üzerinden arabanızın stereo sisteminize bağlayamıyor musunuz? Birçok kullanıcı Bluetooth araç ses sistemlerinden iPhone ile bağlantı kuramadıklarını belirtir.

iPhone, Bluetooth'tan arabaya bağlanmıyor

Başlıca sorunlar:

iPhone telefon aramaları için bağlanır, müzik için bağlanmaz

iPhone'unuzu arabanızla eşleştiremezsiniz

Mikrofon kulaklık seti işlevlerini kullanamazsınız

Bluetooth beklendiği gibi çalışmaz

Diğer sorunlar:

Ağ hatası

iPhone durdu

Bağlantı kurulamıyor

Bluetooth eşleştirme başarısız olduğunda ne yapmalı?

iPhone ile arabaya bağlanamıyorsanız veya eşleştiremiyorsanız lütfen bu ipuçlarını deneyin:

iPhone'unuzda Bluetooth'un açık olduğundan emin olun (Ayarlar> Bluetooth)

iPhone'unuzda Ayarlar'a ve ardından Bluetooth'a gidin ve Bluetooth'u devre dışı bırakın ve tekrar açın. Bluetooth'u açamıyor musunuz?

iPhone'unuzu yeniden başlatın.

Arabanızın ses sistemini yeniden başlatın

Cihazınızı güncelleyin. Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidin. Bir güncelleme varsa iOS cihazınızı güncelleyin.

Arabanızın eski Bluetooth bağlantısını iPhone'unuzdan kaldırın ve ardından yeniden ekleyin. iPhone'unuzda Ayarlar> Bluetooth'a gidin ve Bilgi (i) simgesine ve ardından Bu Cihazı Unut'a dokunun. Ardından yeniden bağlanmayı deneyin.

Apple logosunu görene kadar Uyku / Uyandırma ve Ana Ekran düğmelerini basılı tutarak iPhone'unuzu yeniden başlatmaya zorlayın.

Başka bir iOS cihazı (iPad gibi) kullanmayı deneyin. Bu yeni cihazı arabaya başarıyla bağlayabiliyorsanız, sorun iPhone'unuzda demektir. Ancak bu cihazı da eşleştiremiyorsanız, sorun arabanızın stereo'sundadır.

Ayarlar> Genel> Sıfırla> Ağ Ayarlarını Sıfırla'ya giderek Ağ Ayarlarını Sıfırlayın. Bunun, Wi-Fi şifreleriniz gibi tüm ağ ayarlarınızı sıfırlayacağını unutmayın.

Hiçbir şey yardımcı olmazsa Apple ile iletişime geçin. Ayrıca, araç stereonuzun üreticisine başvurmak isteyebilirsiniz.

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