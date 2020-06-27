



Geçtiğimiz yıl Qualcomm, daha hızlı grafiklere sahip olan Snapdragon 855'in hız aşırtmalı bir versiyonunu duyurdu ve muhtemelen bu yıl da aynısı olacak. Yeni çipsetin üçüncü çeyrekte gelmesi bekleniyordu ve görünüşe göre Snapdragon 865 Plus'ın Temmuz ayında açıklanacak. Kaynak Ice Universe'ten geliyor.

Qualcomm Snapdragon 865 Plus Geliyor

Daha önce, Meizu’nun Pazarlama Baş Sorumlusu'ndan gelen Çin kaynaklı bir raporda Snapdragon 865 Plus iddiası ortaya atılmıştı ancak gelip gelmeyeceği konusunda bir karışıklık vardı. İddia yakın zaman önce teknoloji blog yazarı Digital Chat Station tarafından sorgulandı.

Samsung Galaxy Note 20, Snapdragon 865 Plus tarafından desteklenen ilk telefon olacak

Birkaç gün önce, Ice Universe, Samsung Galaxy Note 20'nin Snapdragon 865 Plus tarafından güçlendirileceğini söyledi ve şimdi de bir lansman tarihi verdi.

Kaputunun altında bu yeni çipin olacağı diğer telefonlar arasında Galaxy Z Flip 5G, OnePlus 8T ve ASUS ROG Phone III yer alıyor.

Snapdragon 865 Plus SoC'nin teknik özellikleri henüz bilinmiyor, ancak muhtemelen Snapdragon 865'e kıyasla büyük bir hız değişimi olmayacak. Değişiklikler arasında görünüşte marjinal olan bir CPU performansı farkı, daha hızlı grafik işleme ve oyun optimizasyonu bulunuyor.

Bu nedenle eğer Snapdragon 865 ile çalışan bir el cihazınız varsa, Snapdragon 875 ile çalışan telefonlar çıkana kadar beklemek daha iyi bir fikir olabilir. Zira bu çip, 7nm Snapdragon 865'ten daha hızlı ve daha enerji verimli olan 5nm sürecine dayanacak. Buna ek olarak, silikonun içine gömülen yeni X60 5G bandı ile geleceği bildiriliyor. Yeni modem mevcut Snapdragon X55 modemden daha yüksek hızlar sunacak ve SoC ile entegre edilmesi 2021 Android amiral gemilerinin maliyetini düşürebilir.