2020'de En İyi Telefonlar





Şu anda 2020'de satın alınacak en iyi telefonlar hangisi? Harika Android telefonlardan en yeni iPhone'lara kadar tüm artıları ve eksileri ile piyasadaki en iyi telefonlar arasında size yol gösteriyoruz.

iPhone 11 Pro Max

Bu büyük iPhone performans açısından sektöre öncülük ediyor ve şimdi ilk kez harika pil ömrü ile geliyor

Artıları Sınıfının en iyi performansı Sınıfının en iyi yazılım desteği (~ 5 yıl) Mükemmel pil ömrü Etkileyici OLED ekran Mükemmel kamera, videolarda en iyisi Face ID bugün en iyi yüz tanıma sistemidir Çok sayıda harika oyun ve ekosistem içeren App Store

Eksileri Apple duvarları ile örülü kapalı bir bahçe Yüksek başlangıç fiyatı Sadece 64GB taban depolama alanı 256GB / 512GB yükseltmeleri çok pahalı Dev çentik Hala USB-C değil Lightning portu kullanıyor Pahalı tamirler



Samsung Galaxy S20 Ultra

Çok yönlü bir canavar

Artıları İnanılmaz derecede çok yönlü kamera Güzel 120Hz AMOLED ekran Mükemmel pil ömrü Teknik özelliklerden ödün verme yok

Eksileri Bazıları için biraz fazla büyük olabilir Pahalı Ultrasonik parmak izi tarayıcısı hala mükemmel değil



Samsung Galaxy Note 10+

Büyük ve güzel bir ekran istiyorsanız ve S Pen'i önemsiyorsanız

Artıları Şık, çekici tasarım Etkileyici Süper AMOLED ekranlar İyi kamera kalitesi Genişletilebilir depolama alanı

Eksileri Performans diğerlerinde olduğu gibi akıcı ve pürüzsüz değil Pil ömrü iyi, ama çok iyi değil Yazılım güncellemeleri geç geliyor Yüksek fiyat



Piksel 4 XL

Bir telefondaki en iyi kamerayı ve keyifli bir Android deneyimi isteyenlere

Artıları İnanılmaz kamera Muhteşem 90Hz ekran Temiz Android, güncellemeleri ilk önce alır Hızlı ve akıcı performans

Eksileri Pil ömrü iyi, harika değil Temel modelde yalnızca 64 GB depolama alanı Motion Sense radarlar işe yaramaz 4K60 video desteği yok



OnePlus 8

En iyi değeri sunan Android telefon

Artıları Paranızın tam karşılığını veren teklif Mükemmel pil ömrü Son derece hızlı performans, 90 hertz ekran Detaylara verilen dikkat Sessize alma işlevi gibi benzersiz dokunuşlara sahip Süper hızlı şarj desteği

Eksileri Kamera kalitesi rakip amiral gemilerinin biraz gerisinde microSD yuvası yok Telefoto kamera yok, makro kamera anlamsız Hoparlörler geride



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