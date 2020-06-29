



Apple Store Genius Bar randevusu almanın iki yolu var. Bu yazımızda Genius Bar rezervasyon adımlarına değindik. Öyleyse başlayalım.

Apple Store uygulaması veya

Apple destek web sitesi üzerinden rezervasyon yapabilirsiniz.

Genius Bar Rezervasyonu Nasıl Yapılır?

Yöntem 1:

Apple Destek uygulamasını açın (sahip değilseniz App Store'dan indirin) Destek Al'a basın. Cihazınızı seçin. Ardından yaşadığınız sorunu seçin. Bazı sorunlara yalnızca telefon aramaları veya canlı sohbet oturumları yoluyla destek verileceğini unutmayın. Ardından rezervasyon yapacağını Apple Store Genius Bar mağazasını seçin. Uygun tarih ve saat seçtikten sonra Rezervasyon Yap'a dokunun.

Yöntem 2:

Herhangi bir uygulama indirip yüklemeden, Apple’ın destek web sitesinden de Genius Bar randevusu alabilirsiniz:

Apple’ın Genius Bar web sitesine gidin. (URL: https://www.apple.com/tr/retail/geniusbar/)

Sayfayı aşağı kaydırın ve Donanımla ilgili yardım al'ı tıklayın.

Yardıma ihtiyacınız olan cihazı veya hizmeti seçin.

Onarımlar ve Fiziksel Hasarı'ı seçin ve ardından sorununuzu seçin veya gerekliyse “Konu listelenmiyor” seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği belirlerseniz sorununuzu açıklayın ve ardından devam'ı tıklayın.

“Onarım İçin Getirin”i seçin

Apple Kimliğinizi ve şifrenizi girmeniz istenecektir

Konumunuzu seçin. Şehir, posta kodu veya ada göre arama yapabilirsiniz. Tüm Apple perakende mağazalarına da göz atabilirsiniz. Gitmek istediğiniz en yakın Apple Store'u bulun.

Tarih ve saati seçin, Apple Store konumunu seçin

Ardından rezervasyonunuz onaylanacaktır.

Artık Genius Bar rezervasyonunu aldınız. Apple size bir onay e-postası da gönderir. İsterseniz kolayca iptal edebilir veya yeniden planlayabilirsiniz. Gitmeden önce cihazınızı yedeklediğinizden emin olun.