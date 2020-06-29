Apple Store Genius Bar randevusu almanın iki yolu var. Bu yazımızda Genius Bar rezervasyon adımlarına değindik. Öyleyse başlayalım.
- Apple Store uygulaması veya
- Apple destek web sitesi üzerinden rezervasyon yapabilirsiniz.
Genius Bar Rezervasyonu Nasıl Yapılır?
Yöntem 1:
- Apple Destek uygulamasını açın (sahip değilseniz App Store'dan indirin)
- Destek Al'a basın.
- Cihazınızı seçin. Ardından yaşadığınız sorunu seçin. Bazı sorunlara yalnızca telefon aramaları veya canlı sohbet oturumları yoluyla destek verileceğini unutmayın.
- Ardından rezervasyon yapacağını Apple Store Genius Bar mağazasını seçin.
- Uygun tarih ve saat seçtikten sonra Rezervasyon Yap'a dokunun.
Yöntem 2:
Herhangi bir uygulama indirip yüklemeden, Apple’ın destek web sitesinden de Genius Bar randevusu alabilirsiniz:
- Apple’ın Genius Bar web sitesine gidin. (URL: https://www.apple.com/tr/retail/geniusbar/)
- Sayfayı aşağı kaydırın ve Donanımla ilgili yardım al'ı tıklayın.
- Yardıma ihtiyacınız olan cihazı veya hizmeti seçin.
- Onarımlar ve Fiziksel Hasarı'ı seçin ve ardından sorununuzu seçin veya gerekliyse “Konu listelenmiyor” seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği belirlerseniz sorununuzu açıklayın ve ardından devam'ı tıklayın.
- “Onarım İçin Getirin”i seçin
- Apple Kimliğinizi ve şifrenizi girmeniz istenecektir
- Konumunuzu seçin. Şehir, posta kodu veya ada göre arama yapabilirsiniz. Tüm Apple perakende mağazalarına da göz atabilirsiniz. Gitmek istediğiniz en yakın Apple Store'u bulun.
- Tarih ve saati seçin, Apple Store konumunu seçin
- Ardından rezervasyonunuz onaylanacaktır.
Artık Genius Bar rezervasyonunu aldınız. Apple size bir onay e-postası da gönderir. İsterseniz kolayca iptal edebilir veya yeniden planlayabilirsiniz. Gitmeden önce cihazınızı yedeklediğinizden emin olun.