



Huawei firmasının 2018 yılının Şubat aylarında çıkarmış olduğu P20 modeli, Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle piyasaya sürülmüştü. Huawei, Android 9 güncellemesini 2018 yılının sonlarında başlatmış ve 2019 yılının ilk aylarına kadarda sürdürmüştü. Firmanın yayınlamış olduğu ilk büyük işletim sistemi güncellemesinden sonra geldiğimiz şu tarihten itibaren ikinci büyük işletim sistemi yükseltmesi olacak olan Android 10 güncellemesi yavaş yavaş dağıtılmaya başlandı. 2018 yılının amiral gemisi olarak duyurulan P20 modeli için bu güncellemenin son büyük işletim sistemi yükseltmesi olduğunun altını çizelim. Zira firmalar, bu tarz modelleri için 2'den fazla Android işletim sistemi yükseltmesi desteği sunmamaktalar.

Huawei P20 Android 10 Tabanlı EMUI 10 Güncellemesi Yayınlandı

Huawei P20 kullanıcılarının uzun zamandır beklemiş olduğu, Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi nihayet kullanıcılarıyla buluşmaya başladı. Sevindirici haber, Kanada'daki Huawei P20 kullanıcılarından geldi. Bu güncelleme Android 9 güncellemesinden sonra yayınlanan en büyük ikinci işletim sistemi güncellemesidir. Bu güncelleme 4.6GB boyutunda oldukça büyük ve kapsamlı değişiklikleri beraberinde getirmekte. GPU Turbo, yeni güvenlik özellikleri, arayüz değişiklikleri gibi birbirinden çeşitli özellikleri barındırıyor. Aynı zamanda Android 10 ile tanıtılan tüm özellikleride beraberinde getiriyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu güncellemenin bu model için yayınlanacak son büyük işletim sistemi güncellemesi olduğunu düşünmekteyiz. Zira telefon 2018 yılında piyasaya sürülmüş ve ikinci büyük işletim sistemi güncellemesini almakta. Bundan sonra sadece ufak tefek hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri alacaktır. Güncellemenin diğer bölgelerde ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.