



Bluetooth kapalı konuma geçmiyor mu? iPhone'da ya da iPad'de Bluetooth'u açmaya çalıştığınızda dönen bir dişli mi görüyor musunuz? Bluetooth cihazınız iPhone veya iPad'inize bağlanmıyor mu?

iOS'te Bluetooth Kapanmıyor, Çözümü Nedir?

Herhangi bir şey yapmadan önce iPad'inizin veya iPhone'unuzun iOS veya iPadOS yazılımının en son sürümünü çalıştırdığından emin olun. Güncellemeleri kontrol etmek için Ayarlar> Genel ve Yazılım Güncelleme'ye gidebilirsiniz. Mevcut bir güncelleme varsa, cihazınızı güncelleyin.

1-Cihazınızı Yeniden Başlatın

Böyle bir sorunun en basit çözümü cihazınızı kapatıp açmaktır. Farklı iOS cihazları farklı adımlar gerektirir:

iPhone X, 11 veya üstü ve Face ID modellerine sahip iPad'de:

Kırmızı kaydırıcıyı görene kadar yan ve ses açma (veya kısma) düğmelerini birlikte basılı tutun.

Kaydırıcıyı sürükleyin.

Ardından, Apple logosunu görene kadar yan düğmeyi basılı tutun.

Diğer iPhone modelleri örneğin iPhone 5, 6, 7 veya 8 ve home düğmeli iPad:

Kaydırıcıda "kapatmak için kaydırın" ifadesini görene kadar açma / kapama (uyku / uyandırma – üst veya yan) düğmesini basılı tutun

Kaydırıcıyı kaydırın

Birkaç saniye bekleyin

Ardından, Apple logosunu görene kadar açma / kapama düğmesini (yan veya üst) basılı tutun.

2-Uçak Modu

Uçak modu Bluetooth'un kapanmaması sorununu çözebilir. Uçak modunu birkaç saniyeliğine açın ve sonra tekrar kapatın. Bunu yapmak için iPhone veya iPad'inizde Ayarlar> Uçak Modu'na gidin.

3-Eşleştirme Sorunları?

iPhone veya iPad'inizi Bluetooth cihazınızla eşleştirmeye çalıştığınızda, Bluetooth cihazınız ve iOS cihazınız birbirine yeterince yakın olmadığından sürekli dönen bir dişli görebilirsiniz. Ayrıca, Bluetooth aksesuarınızın “bulunabilir” olduğundan emin olun.

4-Cihazınızı Yeniden Başlatmaya Zorlayın (Hard reset)

Cihazınızı yeniden başlatmaya zorlamak sorunu çözebilir. Yine farklı iOS cihazları farklı adımlar gerektirir. Bunu yapmak için:

iPhone 8 veya Face ID ve daha yenisine sahip iPad:

Sesi aç ve ardından ses kısma düğmesine basıp bırakın.

Ardından, Apple logosu görünene kadar güç düğmesini basılı tutun.

iPhone 7 modelleri:

Apple logosunu görene kadar ses kısma ve üst düğmelerini birlikte basılı tutun.

iPhone 6s veya daha eski modeller ve home düğmeli iPad modelleri:

Apple logosunu görene kadar açma / kapama ve home düğmelerini aynı anda basılı tutun

Apple logosunu gördüğünüzde bırakın

Cihazınız yeniden başlatılacak

6-Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Ağ ayarlarının sıfırlanması bu sorunu çözebilir. İşte nasıl:

Ayarlar> Genel> Sıfırla> Ağ Ayarlarını Sıfırla'ya dokunun

Şifrenizi giriniz.

NOT: Bu işlem Wi-Fi ayarlarınız ve Wi-Fi şifreleri vb. gibi bilgileri sıfırlayacaktır.

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