



Apple’ın World Wide Developers Conference geçen hafta 14. etkinliğini bitirdi ve şirket yıllık Apple Tasarım Ödülü kazananlarını açıklandı. Bu ödüller, Apple platformlarındaki en yenilikçi ve etkileyici uygulamalara ve oyunlara gidiyor. Bu yıl, uygulamalar ve oyunlar arasında eşit olarak bölünmüş toplam 8 kazanan görüyoruz.

2020 Apple Tasarım Ödülleri Kazananları Açıklandı

Uygulama kategorisi kazananları:

Darkroom (iPhone ve iPad)

Loom (iPad)



Sharp 3D CAD modeling (iPad)



StaffPad (iPad)

Oyun kategorisi kazananları:



Sayonara Wild Hearts (iPhone, iPad, Mac, ve AppleTV)



Sky: Children of the Light (iPhone ve iPad)



Song of Bloom (iPhone ve iPad)



Where Cards Fall (iPhone, iPad, Mac, ve AppleTV)

Apple, kazanan uygulamaların ve oyunların arkasındaki bazı yüzleri buradan kontrol edebileceğiniz bir video da yayınladı.

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