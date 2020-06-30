



MediaTek, özel olarak 100$ veya altı maliyetli oyun telefonlarını hedef alan G35 ve G25 çipsetlerini duyurdu. Bu bütçe dostu çipler aslında aynı mimari ve tasarıma sahip görünüyor. Tek fark hızları gibi.

MediaTek G35 ve G25 ile Uygun Fiyata Oyun Performansı

Helio G35, sekiz çekirdekli işlemciye sahip 12nm bir çip. Ancak tümüyle Cortex-A53 çekirdeklerinden (ne A7x çekirdeği ne de daha hızlı A55 bile değil) oluşuyor. 2.3GHz'de çalışıyorlar ve 1.600 MHz LPDDR4x 6GB RAM ile uyumlular (daha ucuz LPDDR3 4GB da destekler). Depolama için eMMC 5.1 tek seçenek.

GPU, 680MHz'de çalışan Imagination PowerVR GE8320. MediaTek’in HyperEngine özelliği CPU'ları, GPU'ları ve belleği termallere ve güç çekimlerine göre dinamik olarak ayarlıyor. Bu GPU, Helio P35 çipinde de kullanıldı.

Helio G25 aynı mimariye sahip, ancak daha düşük saat hızlarına sahip. CPU 2.0GHz'e, GPU 650 MHz'e düşüyor. Daha büyük bir fark ise G35'in 1080p+ ekranları desteklemesi ve G25'in 720p+'ta kalması.

Kamera özellikleri arasında Çok Kare Gürültü Azaltma, Elektronik Görüntü Sabitleme ve Rolling Shutter Compensation var. Derinlik sensörü eklenirse yonga setleri bokeh efektleri oluşturabiliyor.

G35, 25MP'ye kadar olan kameralarla (veya çift kamera kurulumu kullanılıyorsa 13 + 13MP) çalışabiliyor. Yine, G25 ise 21MP kameralarla (veya çift 13 + 8MP) sınırlı. Her ikisi de H.264 codec'ini kullanarak 30 fps'de 1080p videolar kaydedebilir. Oynatma için H.265 de desteklenir.

Bağlantı açısından, her iki Helio yonga seti de eşittir. İkisi de 4G bağlantıda VoLTE ve ViLTE sunabiliyor. HyperEngine, hızlı ve kararlı bir bağlantı sağlamak için Wi-Fi ve LTE arasında sadece 13 milisaniyede geçiş yapabiliyor (çok oyunculu oyunlar için önemlidir).

Yerel olarak, Wi-Fi 5 (ac) ve Bluetooth 5.0 desteklenir ve bir FM radyo alıcısı vardır.

Realme C11 ve Xiaomi Redmi 9C Helio G35'i kullanıyor, Redmi 9A ise Helio G25'i seçti. Her üç telefon da 100 doların altında ve Temmuz ayında çıkacak.

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