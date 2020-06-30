



Xiaomi bu aralar yeni MIUI 12 güncellemeleriyle çok meşgul, ancak şirket hala eski telefonlarından bazılarını Android 10'a getirmeye çalışıyor. İşletim sisteminin bu sürümüne güncelleme alacak en son model Redmi 8 oldu. Kendisi geçen Ekim ayında Android 9 Pie ile piyasaya sürüldü.

Redmi 8 İçin Android 10 Güncellemesi

Android 10'a güncellenmesi Redmi 8'ye MIUI 12 arayüzünü kazandırmıyor. Muhtemelen bunun için sonraki sürüm beklenecek. Yani hala MIUI 11 çalıştırıyor ve sürüm 11.0.1.0 QCNCNXM olarak geçiyor.

Android sürümünün yanı sıra bu güncelleme beraberinde Haziran 2020 güvenlik yamalarını, olağan hata düzeltmelerini ve performans geliştirmelerini de getiriyor. Güncelleme şu anda sadece Çin'de mevcut, ancak çok yakında Türkiye gibi ülkelerde de görmeyi umuyoruz, ardından elbette MIUI 12'yi bekliyor olacağız.

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