



Samsung'un yaklaşan Galaxy Watch3'üne yakın bakış atıyoruz. Bu yeni sızıntı onu mümkün olan her açıdan gösteriyor. @evleaks bize saatin 45 mm siyah versiyonunun 360 derecelik bir videosunu paylaştı.

Samsung Galaxy Watch3 45mm'nin Tüm Özellikleri ve Tasarımı

Bu arada başka bir sızıntıcı olan Max Weinbach akıllı saatin yeni özelliklerinden bazılarını ortaya çıkaran bir firmware dosyası ele geçirdi.

Yeni başlayanlar için, Samsung'un bizim için bir sürü yeni saat kadranı var ve bazıları oldukça bilgilendirici. Ayrıca, seçtiğiniz istatistikleri gösterecek şekilde özelleştirilebilen yeni bir bilgilendirici Digital Edge de var ve rengini değiştirebiliyorsunuz.

Hava durumu uygulaması, dışarıdaki koşullara bağlı olarak ilgili bir arka plan gösterebiliyor.

Takvim uygulamasına etkinlik takibi ile birlikte kadın adet takibi de eklendi. Söz konusu günler için herhangi bir göreviniz olup olmadığını bir bakışta görebileceksiniz.

Zengin bildirim simgeleri ve yeni bir müzik widget'ı gibi diğer bazı değişiklikler de bu yeni saatle birlikte geliyor. Spotify cihazda önceden kurulu olarak gelirken, EKG monitor şimdilik sadece Güney Kore'de piyasaya sunulacak, çünkü Samsung EKG monitor için sadece kendi ülkesinde lisans aldı.

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