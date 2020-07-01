iPhone 12 5G Ne Zaman Çıkacak?





Son birkaç aydır Apple'ın iPhone 12 lansman takvimi ile ilgili söylentiler pek tutarsızdı. Coronavirus pandemisinin teknoloji devinin geliştirme ve üretim sürecine olumsuz bir etkisi olduğu açık olsa da, bu etki başlangıçta pek çok analistin tahmin ettiği kadar kötü olmadı.

Yeni bir Nikkei Asya raporunda alıntılanan isimsiz iç kaynaklara göre iPhone 12'ler tahmin edilenden erken gelecek. Elbette bir gecikme olacak.""

En büyük gecikme iki ayı geçmeyecek

Nikkei'nin kaynakları doğruysa (doğrulukları yazı tura gibidir), "üst düzey" iPhone 12 modeli normal zamandan iki ay sonra mağazalara ulaşacak. Geçen yılki iPhone 11 serisinin Eylül ayında piyasaya sürüldüğü ve aynı zamanda iPhone XS ikilisinin 2018'de gün ışığını gördüğü göz önüne alındığında, bu 5G özellikli süper amiral gemisinin Kasım ayında geleceği düşünülüyor.

İdeal olmaktan uzak ancak kesinlikle 2021'ye kalmayacağı düşünülüyor. Apple'ın iPhone 12 serisinin tamamını satışları artırmak için Kara Cuma'da çıkaracağı da öngörüler arasında.

En üst düzey iPhone 12'nin 5G ağları için sunulan VerWave desteği ile mmWave desteği olacak ve modelin birkaç farklı varyantı bulunacak. "Diğer" 5G iPhone'ların alt-6 GHz sinyal desteği sunması bekleniyor.

Apple tüm bu süreçleri hızlandırmak ve olası gecikmeleri azaltmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Artırılan son vergilerle beraber iPhone 12'nin Türkiye'deki fiyatı "şaşırtıcı olmayan" biçimde yüksek olacak.