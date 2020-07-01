



Kayıp Galaxy Buds nasıl bulunur? Kablosuz kulaklıklar büyük kolaylıklar sağlar. Başınızı her hareket ettirdiğinizde cebinize dolanan veya kulaklarınızı çeken kablolar yoktur. Ancak bu kolaylığın bir bedeli var ve sadece nispeten kısa pil ömrü değil.

Kayıp Galaxy Buds'ı Bulmak

Kabloları olmayan kulaklıklar kolayca kaybolabilir ve Samsung’un Galaxy Buds'ı da bir istisna değil. Kolaylıkla yatağınızın altına veya minderlerin arasına düşebilirler ve en kötü senaryoda dışarıda yürürken kaybolurlar. Kaybolan Galaxy Buds'ı bulmak için yardıma ihtiyacınız varsa aşağıda adımları açıkladık:

Samsung, elbette insanların er ya da geç Galaxy Buds'larını kaybedeceklerini biliyordu ve bu nedenle ürünlerine onları bulmanıza yardımcı olacak kullanışlı bir özellik ekledi.

Nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Adım 1. Telefonunuzdaki Galaxy Wearable uygulamasını açın.

Adım 2. Kulaklıklarımı Bul'u görene kadar aşağı kaydırın.

Adım 3. Kulaklıklarımı Bul üzerine dokunun.

Adım 4. Başlat üzerine dokunun.

Adım 5. Kulakiçi kulaklıklarınız tarafından çıkarılan bip sesini dinleyin.

Adım 6. Bulduğunuzda Durdur üzerine dokunun.

Uygulama Galaxy Buds'larınızın bağlı olmadığını söylüyorsa, maalesef bu özellikten yararlanamayacaksınız. Bu durumda ihtiyacınız olan tek bir şey var:

Bol şans!