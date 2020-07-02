Siri Uygulamaları Açmıyor, Çözümü Nedir?


Bazen Siri komutlarınızı gerçekleştirmez. Tıpkı uygulamaları açmaması gibi.

Siri Uygulamaları Açmıyor, Çözümü Nedir?

Siri uygulamaları açmazsa ne yapmalı?

  • 1-Ayarlar> Genel> Siri kısmına gidin, Siri'yi kapatın ve birkaç saniye bekleyin ve Siri'yi açın.
  • 2-iPhone veya iPad'inizi yeniden başlatın.
  • 3-Uçak Modunu kısayoldan açın ve ardından Ayarlar> Uçak Modu'na giderek kapatın.
  • 4-Bir güncelleme varsa Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye giderek iOS yazılımını güncelleyin.
  • 5-Ayarlar> Genel> Klavye> öğelerine dokunun ve “Dikteyi Etkinleştir” i kapatın ve ardından tekrar açın.
  • 6-Ayarlar> Genel> Sıfırla ve “Ağ Ayarlarını Sıfırla” seçeneğine giderek ağ ayarlarınızı sıfırlayın. Bu işlemin kablosuz şifrelerinizi sıfırlayacağını unutmayın.
  • 7-Apple logosunu görene kadar uyku / uyandırma ve ana sayfa düğmelerini basılı tutarak cihazınızı yeniden başlatın.

Siri sadece şu cihazlarda mevcuttur:

Siri, 14 Ekim 2011'de tanıtıldı. Apple Watch, watchOS, iOS ve tvOS'a entegre edildi. Aşağıdaki iOS cihazları Siri'yi desteklemektedir:

  • iPhone 4s ve üstü modeller
  • tüm iPad Pro modelleri
  • tüm iPad mini modelleri
  • tüm iPad Air modelleri
  • iPod touch (beşinci nesil ve üstü)