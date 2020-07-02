Bazen Siri komutlarınızı gerçekleştirmez. Tıpkı uygulamaları açmaması gibi.
Siri Uygulamaları Açmıyor, Çözümü Nedir?
Siri uygulamaları açmazsa ne yapmalı?
- 1-Ayarlar> Genel> Siri kısmına gidin, Siri'yi kapatın ve birkaç saniye bekleyin ve Siri'yi açın.
- 2-iPhone veya iPad'inizi yeniden başlatın.
- 3-Uçak Modunu kısayoldan açın ve ardından Ayarlar> Uçak Modu'na giderek kapatın.
- 4-Bir güncelleme varsa Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye giderek iOS yazılımını güncelleyin.
- 5-Ayarlar> Genel> Klavye> öğelerine dokunun ve “Dikteyi Etkinleştir” i kapatın ve ardından tekrar açın.
- 6-Ayarlar> Genel> Sıfırla ve “Ağ Ayarlarını Sıfırla” seçeneğine giderek ağ ayarlarınızı sıfırlayın. Bu işlemin kablosuz şifrelerinizi sıfırlayacağını unutmayın.
- 7-Apple logosunu görene kadar uyku / uyandırma ve ana sayfa düğmelerini basılı tutarak cihazınızı yeniden başlatın.
Siri sadece şu cihazlarda mevcuttur:
Siri, 14 Ekim 2011'de tanıtıldı. Apple Watch, watchOS, iOS ve tvOS'a entegre edildi. Aşağıdaki iOS cihazları Siri'yi desteklemektedir:
- iPhone 4s ve üstü modeller
- tüm iPad Pro modelleri
- tüm iPad mini modelleri
- tüm iPad Air modelleri
- iPod touch (beşinci nesil ve üstü)