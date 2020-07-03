Android Telefonda En İyi Çiftlik Oyunları





En iyi çiftlik oyunlarını mı arıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Bu Android oyunları telefonda inanılmaz grafik tasarımları ve akıcı bir oynanış deneyimi sunuyor.

Hayvan beslemekten, eşya toplamaktan ve vahşi ayıları yakalamaktan hoşlanan oyuncular, etkileşimli görev yönetimi oyunu Farm Frenzy'yi oynamayı çok sevecekler. Oynanış diğer oyunların çoğuna benzer. Yumurta ve yün gibi eşyaları toplamak, pazarda satabileceğiniz ürünleri üreten makineler kullanmak ve hayvanlarınızı açık araziye salmadan önce ayıları yakalamak için mümkün olduğunca hızlı davranmanız gerekecek.

2. FarmVille 2: Country Escape

FarmVille 3'te tarım yapmak gerçekten eğlenceli. Bu oyun gerçeklik tabanlı ve tek yapmanız gereken her gün içinde yaşadığınız hayatın size sunduğu günlük deneyimleri FarmVille'e aktarmak olacak. Hayvanlar çiftliğinize yavaş yavaş gelmeye devam edecek ve onlara ne kadar iyi baktığınıza bağlı olarak daha yenileri aranıza katılmaya başlayacak. Bu hayvanlar inek, koyun ve çok sayıda farklı türü içerir. Her hayvanın ne ürettiğine bağlı olarak onlardan hammadde alacaksınız ve hammaddeyle ticaret yapabilmeniz için bu malzemeleri yeniden elden geçirmeniz gerekecek. Bu oyun gerçek bir çiftlik yönetiyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlıyor.

5. Big Little Farmer Offline Farm

Big Little Farmer Android telefonlar için sunulan bir başka çiftlik oyunu. Wi-Fi olmadan gün boyu çevrimdışı oynayabilirsiniz. Bu oyunda, yemyeşil çiftliğinizi inşa edebilir, mısır, kanola, pamuk ve buğday gibi bitkileri yetiştirebilir ve hasat edebilirsiniz. Ekmek üretebilir, süt ürünleri ve kıyafetler satabilirsiniz.

6. Family Farm Seaside

Family Farm Seaside mobil cihazlar için mevcut en çekici çiftlik simülasyon oyunlarından biri. Oldukça ayrıntılı bir oyundur. Oyuncular çiftliklerini herhangi bir şekilde büyütmek ve işlerini genişletmekte tamamen özgürler. Adından da anlaşılacağı gibi, oyun basit bir çiftlik hayatı yaşamakla ilgili. Amacınız mahsul yetiştirmek, doğru zamanda hasat etmek ve işlemek için fabrikalara göndermek. Ürün oluşturulduktan sonra pazara gönderilir. Kârı ise size kalır.