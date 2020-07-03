



Bu tür oyunların ana özelliği tüm dünyadan yüzlerce oyuncuyu aynı dünyada bir araya getirmesidir. MMORPG'lerin çoğu zaman sonu yoktur. Bu sonsuz deneyimi Android telefonunuzun ekranından yaşamak istiyorsanız aşağıda bir liste bulunuyor.

Android Telefonda MMORPG Oyunları

AdventureQuest 3D

Bu oyun şu anda dünyanın en popüler çevrimiçi Android oyunlarından biri. Bu oyunda MMORPG'nin geleneksel kılıç, büyücülük ve diğer öğeler üzerine odaklanan sınıfları var. Oyun size temelde üç sınıf sağlıyor ve her sınıfta bir takım beceri ve yetenekler seçerek kendinize yeni bir sınıf yaratıyorsunuz.

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2. Aurcus Online

Son derece heyecan verici ve aksiyon dolu bir MMORPG oyunu arıyorsanız işte burada. Bu oyunda battle arena sistemi bulunuyor. Kendi karakterinizi yaratın boss'larla dövüşmeye başlayın. PvP sistemi de oldukça iyidir. Beceri gerektiren Android MMORPG oyunlarından.

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Arcane Legends

Bu oyun en iyi Android MMORPG'lerinden biri olarak kabul edilir. Bu oyunda zindanlarda boss'larla dövüşecek ve dolu maceraya atılacaksınız. Ayrıca loot'ları da oldukça iyidir ve evcil hayvan toplayabilir ya da loncalara katılabilirsiniz. Dünyası gerçek zamanlıdır.

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4. Grow Stone Online

Retro tarzı bir MMORPG oyunu oynamak istiyorsanız o zaman bu oyun tam size göre. Bu oyun birçok özellik ile geliyor. Bu oyunda tüm dünyayı keşfetme şansınız olacak. Oyun tüm kötü adamları öldürmek ve onlardan para ve değerleri eşya yağmalamakla ilgili. Oyunda klan sistemi var ve herhangi bir klana katılabilir veya kendi klanınızı da oluşturabilirsiniz.

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5. Oldschool RuneScape

Bu oyun aslında 2013 yılında piyasaya sürülmedi. Popülerliği çok daha önceden geliyor ve oyun RuneScape'e dayanıyor. Oyun türü MMORPG'dir. Aslında bir Android telefonda oynanabilecek en iyi MMORPG; içeriği çok geniş ve sosyal kısmı kuvvetli. Tüm oyuncular bu oyunu çok seviyor. Oyun çapraz platform desteğine sahip. Grafiklere bakarsanız iyi kalitede olmadıklarını göreceksiniz ancak grafiklerden daha öte şeyler de var.

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